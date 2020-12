Feuerlöscher gestohlen

Tauberbischofsheim.Nachdem bereits Ende November ein Unbekannter einen Feuerlöscher in der Dr.-Burger-Straße in Tauberbischofsheim entnommen und geleert hatte, wurde in der Nacht zum Samstag erneut ein neuer Feuerlöscher entwendet.

Der bislang Unbekannte Täter begab sich in eine Tiefgarage in der Dr.-Burger-Straße in Tauberbischofsheim und entwendete dort einen Feuerlöscher. Die Polizei Tauberbischofsheim ermittelt derzeit wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Zeugen und Hinweisgeber sollen sich unter Telefon 09341/810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020