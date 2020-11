Fertigstellung verzögert sich

Tauberbischfosheim.Der Taubersteg am Wörtplatz wird saniert und ist deshalb seit Anfang Oktober gesperrt. Die Generalsanierung des sogenannten „Bonanza-Stegs“ ist aufgrund von Alterserscheinungen und sicherheitsrelevanten Aspekten an der Stahlkonstruktion sowie am Brückenbelag notwendig geworden. Beim Entrosten hat man nun festgestellt, dass viele Träger so stark korrodiert sind, dass sie ausgetauscht werden müssen. Der Austausch dieser Querstreben war bislang nicht vorgesehen. Durch diese unvorhergesehenen Arbeiten wird sich die Fertigstellung voraussichtlich bis Ende Dezember verzögern. Trotz der Passierbarkeit des Stegs ist er gesperrt. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die südliche Tauberbrücke. Die Demontage der Holzbohlen wird durch die Firma Baumann erfolgen. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020