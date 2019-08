Fechten, Kochen und ein Besuch im Krankenhaus

Tauberbischofsheim.Das städtische Ferienprogramm ist gestartet: In Zusammenarbeit mit dem Kinderkoch Wolfgang Ries veranstaltete das Netzwerk Familie einen Kinderkochkurs der besonderen Art ein. Was gekocht wurde, erfuhren die Kinder erst nachdem sie ein Puzzle gelöst hatten. Etwas misstrauisch stellten die Teilnehmer fest „Wir kochen Fische“? Gelee-Fischchen aus Brot mit Hüttenkäse und Mädesüßgelee war die erste von vier Kreationen, die auf der Speisekarte standen. Beim Zurechtschneiden der Formen stand das Team rund um Wolfgang Ries mit Rat und Tat zur Seite. So entstanden zahlreiche Gelee-Fischchen, Strichmännchen, Leo Löwen und Froschkönige.

Begeistert und erstaunt von ihren Kochkünsten präsentierten alle Nachwuchsköche ihre leckeren Ergebnisse in der Gruppe und vernaschten das ein oder andere Meisterwerk.

In der ersten Woche hieß es auch dieses Jahr wieder „kreuzt die Klingen!“. Unter fachkundiger Leitung des Trainers Alexander Kreis lieferten sich die zehn- bis zwölfjährigen Kinder ein spannendes Duell um den „Weltmeistertitel“.

Nach einem kurzen Aufwärmtraining durch Kennenlernspiele und Kettenfangen lernten die jungen Fechter zunächst die drei Waffen Florett, Säbel und Degen kennen. Die richtige Fechtstellung und die taktischen Bewegungen, wie den Ausfallschritt, hatten die Kinder schnell gelernt.

Nach erstem zaghaftem Abtasten entwickelte sich schnell ein rasantes, aber trotzdem sportliches und faires Duell mit dem Degen. Nacheinander wurden die Paare durchgemischt und jeder konnte gegen jeden sein Können beweisen. Gegen Ende wurden noch die Bälle ausgepackt und ein Völkerballspiel wurde gestartet.

Was passiert wirklich hinter den Kulissen im Krankenhaus? Dies haben 20 Kinder erkundet. Durch einen Rundgang lernten die Kinder die verschiedenen Bereiche des Krankenhauses kennen: Auch den Keller mit der Warmwasserversorgung, die Wäscherei, den Raum mit dem Notstromaggregat und die Müllentsorgung. Einen Blick in das hauseigene Schwimmbad durften die Kinder zudem auch erhaschen. Nach diesem aufregenden Rundgang durch das ganze Haus bekamen die Kinder Einblicke in die physikalische Therapie sowie alles über Behandlungsmethoden mit Strom und wie diese sich auf den Körper auswirken. Ein Ultraschall zeigte ihnen dann, wie das Innere des Menschen, das Herz, die Niere, die Leber und die Milz, funktioniert.

Außerdem wurden sie gewogen, gemessen und probierten ein Bett des Krankenhauses aus. Die Kinder freuten sich am Ende über einen festen oder losen Verband auf dem Arm oder an dem Bein.

