Fast 5000 Euro für Kinder in Madagaskar

Ein voller Erfolg war der Unicef-Spendenlauf am Schulzentrum am Wört. Am Ende kamen 4838 Euro für Kinder in Madagaskar zusammen.

Tauberbischofsheim. Der Atem beginnt zu stocken. Der Puls rast, die Luft wird knapp. Aber weiter, immer weiter. Die nächste Runde wartet. Ein paar Minuten bleiben noch. Egal, wie die Lunge pfeift – es ist doch für einen guten Zweck. Und Rundenkönig wäre auch nicht schlecht. Trotz der Anstrengung beschleunigt er nochmal.

Das Ziel Rundenkönig hatten viele Schüler vor Augen, die am Unicef-Spendenlauf des Schulzentrums am Wört teilnahmen. Alle Klassen der Jahrgangsstufen fünf bis sieben beteiligten sich voller Eifer daran (Realschul- und Werkrealschulklassen) und rannten jeweils 20 Minuten lang, so schnell es ging. Aber noch wichtiger als das persönliche Ziel Rundenkönig war, sich für einen guten Zweck einzusetzen und anzustrengen.

Kinder in Madagaskar sowie die Neugestaltung des Schulhofs sollten unterstützt werden, denn jeder Schüler hatte sich einen Sponsor gesucht, der pro gelaufene Runde einen selbst gewählten Betrag zur Verfügung stellte.

Mütter, Väter, Onkel, Tanten, Freunde waren im Vorfeld um Hilfe gebeten worden, und der Beistand war riesengroß. Von ein paar Cent bis zu zehn Euro waren die Geldgeber bereit, für die Pausenhoferneuerung sowie die Aktion „Wir laufen für Unicef“, angelehnt an einen Aufruf des Unicef-Paten Mats Hummels, den laufenden Schülern zu überreichen. Für sechs- bis 14-jährige Kinder baut Unicef in Madagaskar von den Einnahmen aus solchen Aktionen sichere Klassenräume, verteilt Schulmaterial an Kinder und bildet Lehrer aus.

Außerdem werden explizit Mädchen unterstützt, die ansonsten keine Chance auf eine angemessene Bildung hätten. Angespornt von der Aussicht, Kindern im gleichen Alter helfen zu können, strengten sich die Fünft- bis Siebtklässler beim Unicef-Lauf besonders an, bissen auf die Zähne und kämpften sich Runde um Runde vorwärts. Eine kurze Stärkung zwischendrin an von Mitschülern eingerichteten Wasser- und Obstständen, dann ging es weiter.

Begeistert zeigten sich die Organisatoren, die Sportlehrer Klärle, Wolf, Götz, Püster und Schwarzbach, vom Engagement der Schüler. Und was für eine Freude über das Ergebnis: Sagenhafte 4838 Euro kamen zusammen, 518 Euro steuerte alleine die Klasse 5f bei.

Sehr viel Geld für die Kinder in Madagaskar, aber auch eine beachtliche Summe, um ein größeres Spielgerät für den Pausenhof im Schulzentrum anzuschaffen, vielleicht ein Bodentrampolin. Und für einen Schüler aus der fünften Klasse lohnte sich das Durchhalten beim Laufen trotz pfeifender Lunge ganz besonders: Kilian Wundling aus der Klasse 5e schaffte es, mit stolzen 20 Runden alle Mitschüler – egal ob jünger oder älter – hinter sich zu lassen. Der erste Rundenkönig des Schulzentrums steht damit fest.

