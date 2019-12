Familie in Notsituation mit 750 Euro unterstützt

Tauberbischofsheim.„Über 20 000 Euro für die Flüchtlingsbetreuung.“ So würdigten die Fränkischen Nachrichten den Sponsorenlauf, den die katholische Pfarrgemeinde im Rahmen des Liobafests 2015 unter dem Titel „Laufend helfen“ veranstalteten.

Mehrere hundert Personen jeden Alters waren damals unterwegs und legten die festgelegte Strecke durch Tauberbischofsheim zurück. Manche drehten eine oder auch mehrere Runden, andere waren ganz lange unterwegs und besonders sportliche Teilnehmer brachten es auf 18 Runden.

Sponsoren hatten dazu einen ansehnlichen Betrag pro Runde zur Verfügung gestellt und durch die große Zahl der Teilnehmer stand am Abend als Erlös der Betrag von über 20 000 Euro fest. Vielfach konnte die Pfarrgemeinde mit diesem Erlös in den vergangenen Jahren helfen.

In der Regel wurde die Hilfe über Hans-Jürgen Reusch als Sprecher des Helferkreises Integration koordiniert. Mit 750 Euro wurde jetzt in den Adventstagen einer irakischen Familie geholfen, die sich in einer aktuellen Notsituation befand. Brigitte Elsner, Schwester Ance und Pfarrer Gerhard Hauk als Verantwortliche des Ausschusses „Caritas und Soziales“ haben im Auftrag der Pfarrgemeinde diese Spende übergeben.

Hans-Jürgen Reusch rief vor dem Kirchenportal nochmals die überaus gelungene Aktion in Erinnerung. Die Integrationsbeauftragte Karolina Podlech und Marguerite Sigwalt-Fischer als Familienbetreuung zeigten auf, wie sehr die Kinder der Flüchtlingsfamilien nach wie vor auf integrierende Maßnahmen und Förderungen im sprachlichen Bereich angewiesen sind.

Pfarrer Gerhard Hauk freute sich darüber, dass die Aktion Früchte getragen hat und die entsprechenden Hilfeleitungen möglich sind. Er dankte den Mitgliedern des Arbeitskreises Caritas und Soziales für ihr Engagement, das es ermögliche, über die Geldübergabe hinaus persönliche Unterstützung zuteilwerden zu lassen.

Sein Dank galt nochmals allen Teilnehmern und besonders den damaligen Sponsoren der erfolgreichen Veranstaltung. Bk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019