Ein breiter Platz auf der ersten Seite des Lokalteils wurde durch den Artikel zur Tempolimit-Debatte besetzt. Wüsste man es nicht besser, käme man glatt auf den Gedanken, dass dieses Land sonst nicht sonderlich viel bewegt, wenn der Diskurs zu den erlaubten km/h derart prominent geführt wird.

Und da kommt man zum entscheidenden Punkt, denn die Platzierung erfolgt eben nicht grundlos, ist und bleibt es doch ein Thema, über das viele über unsere Region hinaus leidenschaftlich streiten können.

Diese Streitlust entfaltet sich auch bei weiteren Themen und ist das Symptom für eine mindestens ineffiziente, wenn nicht gar falsche Themenfokussierung im gesellschaftlichen Diskurs. Die gleiche Diagnose greift auch bei den folgenden beiden weiteren Beispielen: Während die Bonpflicht eine Welle der Wut auslöst, scheint sich das Land wunderbar an der Frage, ob Greta Thunberg nun eine Sitzplatzreservierung hatte und warum sie denn dann trotzdem auf dem Boden des ICE saß, reiben zu können.

Teilweise wird mit Herzblut argumentiert, so zum Beispiel beim Tempolimit, hier wird gar der freiheitliche Kerngedanke einer demokratischen Verfassung bemüht. Und spätestens das zeigt, dass einige über das Ziel hinausschießen.

Mit Sicherheit sollte, muss man bei unterschiedlicher Meinung miteinander streiten, eine lebendige Demokratie braucht das wie Luft zum Atmen.

Der Diskurs wird mit diesem Beitrag auch nicht kritisiert, doch sollte die Frage der Relevanz erlaubt bleiben.

Was wäre, wenn man die Leidenschaft der Tempolimit-Diskussion in die Ausgestaltung der Verkehrswende transferieren könnte? Inwieweit darf das Auto auch in Zukunft eine Rolle spielen?

Ist eine staatliche Industriepolitik zur Förderung von E-Autos der richtige Weg? Ebenso stehen bei den anderen oben genannten Beispielen riesige Schatten dahinter: Statt Bonpflicht geht es doch vielmehr um die Digitalisierung der Verwaltung, statt Tratsch rund um Greta ist es die Erfordernis einer sozial-ökologischen Transformation der Weltwirtschaft, die unser kapitalistisches System fördern und fordern wird.

Es halten sich viele Herausforderungen mit unterschiedlichen Lösungsansätzen für den allgemeinen Diskurs bereit. Da ist es doch sinnvoll, Prioritäten zu vergeben und zuerst jene anzugehen, deren potenzieller Gesamtnutzen am höchsten ist.

Ich bin mir sicher, dass es eine ganze Reihe an Themen gibt, die noch vor dem Tempolimit dieses Kriterium erfüllen und eine entsprechende öffentliche und mediale Würdigung verdienen.

