Falsche Polizisten treiben ihr Unwesen

Tauberbischofsheim.Gleich fünf Mal meldeten sich potenzielle Betrugsopfer am Donnerstag bei der Polizei. Ein Mann der sich als Polizeibeamter ausgab, rief bei verschiedenen Personen in Tauberbischofsheim an und erklärte, die Namen und Adressen der Angerufenen seien bei vermeintlichen Einbrechern gefunden worden. Als das Gespräch jedoch jeweils auf die Vermögenswerte der Opfer gelenkt wurde, rochen die anvisierten Opfer Lunte, legten auf und verständigten über den Notruf die echte Polizei.

Derartige Betrugsversuche laufen immer ähnlich ab: Der Anrufer versetzt die Angerufenen, meist ältere Mitbürger, durch eine Geschichte über Einbrüche in der Nähe in Angst und Schrecken und versucht Informationen über deren finanziellen Verhältnisse auszuhorchen. Fallen Menschen auf diese Masche herein, folgt oftmals ein unliebsamer Besuch eines weiteren angeblichen Polizisten. Kommt es dann zur Aushändigung von Wertsachen oder Geld, sehen die Geschädigten es meist nie wieder. Die Häufung der Anrufe am Donnerstag zeigt, dass die Zahl derartiger Betrugsversuche nicht nachlässt. Um sich vor der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ zu schützen, raten LKA Baden-Württemberg und Polizeipräsidium Heilbronn, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und sofort aufzulegen. Die Polizei rufe niemals über den Notruf 110 an. Bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen oder der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld oder Wertgegenständen, sei Vorsicht geboten und die echte Polizei zu verständigen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019