Fahrt mit Fernbus endet im Gefängnis

Tauberbischofsheim.Eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim kontrollierte am frühen Samstagmorgen gegen 1.10 Uhr an der Rastanlage ob der Tauber einen Fernreisebus, der von Mailand kommend in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei einem Passagier konnte ein russischer Führerschein festgestellt werden, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Da der Reisende zusätzlich noch georgische Dokumente mit sich führte und seine Identität nicht zweifelsfrei feststand, musste er die Beamten auf das Revier begleiten. Dort stellte sich heraus, dass die Person neunmal zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Reise war somit für ihn beendet und der Fahrgast wurde vor Ort festgenommen. Das Amtsgericht Mosbach setzte den Haftbefehl in Vollzug.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019