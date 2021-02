Fahrspurwechsel führt zu Kollision

Tauberbischofsheim.Weil ein Lkw--Fahrer am Dienstag auf eine andere Abbiegespur wechseln wollte, kam es gegen 7 Uhr in Tauberbischofsheim zu einem Unfall.

Der Mann war mit seiner Zugmaschine auf der Mergentheimer Straße in Fahrtrichtung Wertheimer Straße zunächst auf die Linksabbiegerspur gefahren. Kurz darauf bemerkte er, dass er in der falschen Spur stand und wollte auf die Rechtsabbiegerspur wechseln. Dabei übersah er den Opel Corsa einer 49-Jährigen, der sich aufgrund des Rotlichts der Ampel auf eben dieser Spur befand. Die Fahrzeuge kollidierten und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ein Krankenhaus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.02.2021