Fahrradbasar an der Sparkasse

Tauberbischofsheim.Auch in diesem Jahr findet im Rahmen des Tauberbischofsheimer Frühlingsmarkts am Sonntag, 22. März, der Fahrradbasar auf dem Parkplatz der Sparkasse Tauberfranken in der Hauptstraße statt.

Fahrzeuge aller Art

Er wird zum fünften Mal vom Förderverein der Grundschule am Schloss veranstaltet. Alle Interessierten, Suchenden und Verkaufswilligen können hier Fahrräder, Roller, andere Fahrzeuge sowie Fahrradsitze und -Anhänger verkaufen oder erwerben.

Warenannahme ist von 11 bis 12 Uhr, Verkauf von 12 bis 16 Uhr auf dem Parkdeck der Sparkasse. Pro Kunde wird eine Annahmegebühr erhoben.

15 Prozent vom Verkaufserlös sowie nicht abgeholte Ware und Geld gehen an den Förderverein der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020