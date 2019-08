Fahrbahndecke wird erneuert

Tauberbischofsheim/Gerchsheim.Das Regierungspräsidium Stuttgart lässt die Fahrbahn der A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen (AS) Gerchsheim und Tauberbischofsheim erneuern. Ab Montag, 22. Juli, laufen die vorbereitenden Verkehrssicherungsarbeiten für die Sanierung des neun Kilometer langen Abschnitts der A 81. Diese Arbeiten finden überwiegend in verkehrsarmen Zeiten statt.

Die Verkehrsführung wird so hergestellt, dass der gesamte Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Würzburg abgewickelt werden kann. Aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite muss ein Fahrstreifen eingezogen werden, das heißt, während der Maßnahme stehen ein Fahrstreifen Richtung Heilbronn und zwei Fahrstreifen Richtung Würzburg zur Verfügung.

Die Sanierungsarbeiten beginnen am Montag, 5. August. Hierbei wird die bestehende Fahrbahndecke abgetragen und neu hergestellt. Parallel dazu erfolgen Umrüstungsarbeiten an den Schutzplanken im Mittelstreifen über etwa fünf Kilometer.

Voraussichtlich ab Montag, 7. Oktober, können die Arbeiten auf der A 81 abgeschlossen und die Strecke für den Verkehr freigegeben werden. Der Bund investiert rund 3,1 Millionen Euro in die Fahrbahndeckenerneuerung und damit in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit.

Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land sind beim Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abrufbar. Unter www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage.

