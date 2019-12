Fahrbahn wurde damals 1,50 Meter tiefer gelegt

Das große Buddeln in Hochhausen begann 1969. Die Ortsdurchfahrt wurde auf 750 Meter Länge neu ausgebaut. Über 3000 Kubikmeter erErde wurden bewegt.

Hochhausen. Um die Steigung am Ortseingang von Werbach her auf unter zehn Prozent Steigung zu bekommen, wurde die Fahrbahn über 1,50 Meter tiefer gelegt, was bei den Anwohnern auf Unverständnis stieß. Es mussten hohe Stützmauern errichtet werden, um die Häuser auf der westliche Seite zu sichern. Die Kellergeschosse lagen teilweise frei, so tief wurde die Fahrbahn abgesenkt. Wochenlang gelangten die Anwohner über Leitern oder abenteuerlichen Konstruktionen in ihre Häuser. Auf der gesamten Länge wurden Abwasser und Wasserleitungen sowie Telefonleitung neu verlegt.

Ebenso wurden beidseitig Gehwege angelegt. Eine Verkehrsinsel, die damals noch landwirtschaftlich genutzt war, wurde abgetragen, denn der Platz wurde für die Kreuzung benötigt. Auch die Vorgärten wurden massiv beschnitten, um eine Fahrbahnbreite von sechs Meter zu erreichen.

Zu jener Zeit bestand noch keine direkte Straßenverbindung nach Tauberbischofsheim. Der gesamte Verkehr führte über die Landstraße 2297 nach Werbach. Diese Straße war damals sehr schmal und hatte nur eine Teerdecke, die an den Ränder noch mit Gräben versehen war. Seit dem Neubau der Landstraße von Hochhausen nach Tauberbischofsheim hat der Verkehr durch Hochhausen stets zugenommen. Viele Pendler fahren täglich zu ihren Arbeitsplätzen ins nördlichen Industriegebiet der Kreisstadt und darüber hinaus.

Damit die Kinder aus den Neubaugebieten Flurlein und Kapelle sicher über die Straße zur dortigen Bushaltestelle kommen, wurde eine Übergangshilfe geschaffen. Dafür musste erneut im Jahre 2003 die Fahrbahn verbreitert werden. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurden auch die Parkplätz am Friedhof neu gestaltet.

Die Maßnahme, die gemeinsam von der Stadt Tauberbischofsheim und dem Main-Tauber-Kreis finanziert wurde, kostete rund 100 000 Euro. Stadtbaumeister Manfred Frank ging bei der Abnahme der Maßnahme kurz auf die Vorgeschichte ein. Seit Jahren sei bemängelt worden, dass im Bereich der Bushaltestelle die Überquerung der K 2815 recht gefährlich sei. Durch die Ausweisung der Baugebiete „Flürlein“ und „Kapelle“ werde der Übergang beim Friedhof noch stärker frequentiert, da auch viele Kinder zur Bushaltestelle gingen, führte Frank aus. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Bundschuh freute sich, dass ein großes Gefahrenpotenzial beseitigt wurde. Schon sein Vorgänger Werner Schramm habe die Notwendigkeit einer Überquerungshilfe erkannt, doch sei sie zunächst nicht zu realisieren gewesen. Deshalb sei er froh, dass diese nahezu unendliche Geschichte nun ein Happy End habe.

Die Bevölkerung war nicht hundertprozentig zufrieden: die Bürger bemängelten, dass nicht auch ein Zebrastreifen die Überquerung noch sicherer mache. mk/hut

