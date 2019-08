Fachhochschulreife in der Tasche

Tauberbischofsheim.Nach einer kleinen Abschlussfeier nahmen an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim die Absolventen des Technischen Berufskollegs II mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Gestaltung ihre Abschlusszeugnisse und damit verbunden die Fachhochschulreife entgegen.

Das Technische Berufskolleg II führt nach dem mittleren Bildungsabschluss zum Beispiel an der Realschule und dem Besuch des Technischen Berufskollegs I in einem Jahr zur Fachhochschulreife, die zu einem Studium an Fachhochschulen insbesondere in Baden-Württemberg berechtigt.

Das Technische Berufskolleg eignet sich besonders für Schüler, die Ihre Zukunft in den Bereichen der Informations- und Medientechnik, aber auch der des Maschinenbaus oder anderer technischer Fachrichtungen sehen.

Die Fachhochschulreife erworben haben : Eric Adrian (Dienstadt); Lukas Bauer (Dorfprozelten); Jonas Brüstle (Hochhausen); Christian Deyner (Bestenheid); Joshua Hernold (Külsheim); Marco Köhler (Tauberbischofsheim); Sebastian Michalke (Neubrunn); Mike Müller (Wertheim), Maxim Nacibulin (Freudenberg); Pascal Riegler (Tauberbischofsheim); René Riegler (Tauberbischofsheim).

Für einen guten Gesamtnotenschnitt erhielt Joshua Hernold eine Belobigung. gwt

