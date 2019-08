„Es ist sehr idyllisch und nett hier“

Besonders im Sommer wird Tauberbischofsheim gerne von Touristen besucht. Wo kommen sie eigentlich her? Wir haben eine Umfrage gemacht.

Tauberbischofsheim. Um 11 Uhr herrscht munteres Treiben auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz. Der Himmel ist strahlend blau. Fast alle Sitzbänke sind belegt. Einige Fahrradfahrer tummeln sich auf den Straßen und Wegen der Altstadt. Woher kommen die Besucher der Kreisstadt und wie gefällt sie ihnen? Die FN haben nachgefragt.

Es gibt viel zu entdecken

„Wir sind leidenschaftliche Radfahrer“, meinen Angelika und Wolfgang Jäger aus dem Großraum Frankfurt. In einem Reiseführer haben die beiden vom Lieblichen Taubertal gelesen und beschlossen, mit ihren Fahrrädern die Gegend entlang der Tauber zu entdecken. „Es ist sehr angenehm hier. Die Radwege sind gepflegt, die Ortschaften verträumt und gut zu erkunden. Es ist eine schöne Abwechslung vom lauten Stadtlärm“, so Wolfgang Jäger. Auch in der Stadt haben die beiden sich schon umgeschaut. „Wir haben vorhin gut gefrühstückt und jetzt geht es weiter auf Entdeckungsreise“, so Angelika Jäger. Das Kurmainzische Schloss will das Paar auf jeden Fall noch besichtigen.

Den Alltag mal hinter sich lassen

Auch vier Frauen aus Würzburg hat es mit dem Rad an die Tauber „verschlagen“.

„Wir leben schon immer hier in der Region. Doch durch den Alltag vergisst man immer, wie schön wir es eigentlich haben. Mit unserer Mädels-Radtour bekommen wir mal wieder einen neuen Eindruck von unserer herrlichen Heimat“, schwärmen sie.

Das Stuttgarter Paar Gunter und Brigitte Maier ist ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs und schießt auf dem Marktplatz erst einmal Selfies. „Es ist sehr idyllisch hier. Das schöne Rathaus, der Brunnen und die alten Gebäude um den Platz herum – da will man sich doch gleich in ein Café setzen und das tolle Ambiente auf sich wirken lassen.“ Eine Radtour am Main haben die beiden letztes Jahr bereits erfolgreich absolviert. „Im Wertheim hat es uns auch sehr gut gefallen“, erinnert sich Gunter Maier.

Deshalb beschloss das Paar, nochmals eine Tour in dieser Region zu machen und hier noch viel mehr zu entdecken.

Das Ärzte-Ehepaar Schwarzkopf kommt ebenfalls aus dem Stuttgarter Raum und hat über einen Patienten vom Lieblichen Taubertal erfahren. Die beiden Radfahrer haben sich mit einem Eis auf eine Bank in der Fußgängerzone gesetzt, um kurz zu pausieren und die Atmosphäre aufzunehmen. „Es macht Spaß, die Kirchen zu bewundern, genauso wie die Altstadt hier, die klein und niedlich ist“, meint der Urlauber. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Touren, aber ich denke, hier werden wir noch einmal vorbeischauen“, ergänzt seine Frau.

