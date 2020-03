Es drohen höhere Gebühren

Tauberbischofsheim.Mit der Änderung der Friedhofssatzung samt Gebührenverzeichnis stand in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch ein heißes Eisen auf der Tagesordnung. Wie Bürgermeisterin Anette Schmidt erläuterte, habe sich die Stadt per Beschluss vom Oktober 2001 selbst auferlegt, die Friedhöfe in Tauberbischofsheim und den Stadtteilen als öffentliche Einrichtungen zu 100 Prozent kostendeckend zu betreiben.

Das Problem: Die aktuelle Kostenstruktur zeige auf Basis der Planzahlen für den Zeitraum 2020 bis 2022, dass mit den derzeit gültigen Gebühren lediglich eine Kostendeckung von insgesamt 68 Prozent erreicht werde.

Als Knackpunkt erweisen sich dabei offensichtlich die Grabnutzungsgebühren. Während die Beiträge für Bestattungen (zwischen 91 und 99 Prozent) und Benutzung (zwischen 97 und 112 Prozent) die Vorgaben erfüllen, liegt der Grad der Kostendeckung bei den Grabnutzungsgebühren laut Stadt nur bei 38 bis 54 Prozent. Hier sei nach Lage der Dinge eine deutliche Erhöhung notwendig. Unter Berücksichtigung aller ausschlaggebenden Faktoren – darunter falle auch die ständig steigende Anzahl an Urnenbestattungen – käme es bei vollständiger Kostendeckung zu einer enormen Gebührensteigerung.

Für den Erwerb eines Einzelgrabs müssten beispielsweise statt 2140 Euro künftig 3975 Euro berechnet werden.

Gemeinderat Bernd Mayer (Bürgerliste) stellte nach den Ausführungen der Bürgermeisterin den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Es müsse eine Möglichkeit geben, die gewaltigen Kostensteigerungen zu reduzieren und den Bürgern entgegenzukommen. Passende Gelegenheit, den Sachverhalt genau zu prüfen, biete seiner Auffassung nach die demnächst anstehende Klausurtagung des Gemeinderats. Das sah die große Mehrheit des Gremiums auch so. Der Vertagung wurde bei zwei Enthaltungen zugestimmt. gf

