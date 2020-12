Erst Auto touchiert, dann Fuß überrollt

Tauberbischofsheim.Erst hatte eine 81-Jährige am Montagvormittag in Tauberbischofsheim kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu, so die Polizei. Die Frau hatte ihren Wagen am Marktplatz in Tauberbischofsheim abgestellt, als eine 83-Jährige mit ihrem Pkw das abgestellte Auto touchierte. Die 81-Jährige, die zum Unfallzeitpunkt neben ihrem Wagen stand, machte die Unfallverursacherin auf den Zusammenstoß aufmerksam, woraufhin diese den Rückwärtsgang einlegte und zurück fuhr. Dabei überrollte sie den Fuß der Dame, die dadurch verletzt wurde und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

