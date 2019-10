Ermittlungen dauern an

Tauberbischofsheim.Gut eine Woche nach dem Angriff auf das AfD-Wahlkreisbüro am Marktplatz (Bild) dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei (Staatsschutz) weiter an.

Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mosbach auf Nachfrage der FN betonte, habe man verschiedene Spuren, denen derzeit nachgegangen werde. So seien am Tatort neben Steinen, die gegen das Gebäude

...