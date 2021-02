Erhöhter Medienkonsum schädigt die Augen

Main-Tauber-Kreis.Heranwachsende verbringen inzwischen so viel Zeit vor dem Bildschirm wie in der Schule. Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Forsa-Umfrage der AOK Baden-Württemberg. Dies hat erhebliche Folgen für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen: Immer mehr leiden unter Übergewicht und Sehstörungen. Im Main-Tauber-Kreis stieg die Zahl der Diagnose „Fehlsichtigkeit“ von 2015 mit 1356 Behandlungen über 1604 Behandlungen im Jahr 2017, auf 1848 Augenarztbesuche 2019.

Ursachen für Fehlsichtigkeit

Laut Forsa schaut gut jedes zweite Kind bis zwölf Jahre an einem durchschnittlichen Tag mindestens eine Stunde auf einen Fernsehbildschirm, Computer-Monitor oder Smartphone-Display. Bei 27 Prozent sind es täglich gut drei Stunden und an den Wochenenden sogar noch deutlich mehr.

„Studien zufolge wirken sich neben der genetischen Veranlagung auch Umweltfaktoren und die Freizeitgestaltung auf die Entwicklung von Fehlsichtigkeit bei Kindern aus,“ verdeutlicht der AOK-Kinder- und Jugendarzt Dr. Hans-Peter Zipp. Bei Heranwachsenden mit mehrstündigem Medienkonsum täglich, sei das Risiko für Augenbeschwerden wesentlich erhöht.

2019 waren in Baden-Württemberg insgesamt 107984 AOK-versicherte Kinder wegen Augenleiden in ambulanter oder stationärer Behandlung. Dies entspricht 19,8 Prozent dieser Altersgruppe. Im Main-Tauber-Kreis waren es 28,7 Prozent. Forsa hat festgestellt, dass der Medienmissbrauch bei Kindern aus bildungsfernen Schichten besonders hoch sei. Da sich bei den Kleinkindern das Sehvermögen erst noch entwickeln müsse, seien hier die negativen Folgen für die Gesundheit noch gravierender. Dr. Hans-Peter Zipp: „Für die fehlerfreie Ausreifung des Sehsystems sind ständige visuelle Informationen und Erfahrungen notwendig. Fallen nun Kurz- oder Weitsichtigkeit in die Kinderjahre, so kommt es zu Störungen der Entwicklung des Sehens, die ein Leben lang nachwirken, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden.“

Schulkurzsichtigkeit

Die sogenannte Schulkurzsichtigkeit entwickle sich ab dem sechsten Lebensjahr, da häufiger auf sehr nahe Gegenstände wie Bücher, Bildschirme oder Displays geschaut werde. Dies rege den Augapfel an zu wachsen. Die Folge ist Kurzsichtigkeit. „Kinder, die schlecht sehen, tun sich bei vielen Dingen schwerer als nötig: Beim Lernen, beim Sport oder auf dem Schulweg“, so der Facharzt.

Zur Vorbeugung empfehlen Augenkundler eine einfache und sehr effiziente Maßnahme: Täglich mindestens zwei Stunden an die frische Luft. Dr. Zipp ergänzt: „Je früher Kinder kurzsichtig werden, desto stärker wird ihre Sehschwäche im Erwachsenenalter ausgeprägt sein. Deshalb ist schnelles Gegensteuern wichtig.“

Die gute Nachricht: Sehschwächen und Fehlsichtigkeit lassen sich behandeln und mit einer Brille korrigieren. Wichtig sei, Auffälligkeiten zeitig zu entdecken und vom Augenarzt untersuchen zu lassen. pmaok

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021