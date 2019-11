Erfolgsgeschichte mit vielen Höhepunkten

Der Tauberbischofsheimer Kirchenchor St. Martin blickt am 24. November auf 125 Jahre erfolgreicher Chorgeschichte zurück.

Tauberbischofsheim. Nachdem Bezirkskantor Michael Meuser 1992 den von Thomas Drescher bereits gut aufgestellten Chor übernommen hatte, galt sein Bestreben nicht nur, das hohe sängerische Niveau zu halten und das erarbeitete Repertoire zu festigen. Er steuerte vielmehr aus seinem schier unerschöpflichen Fundus eine große Anzahl neuer Messen und Gesänge bei, die er mit seinen Sängern im Laufe der nächsten 25 Jahre einstudierte.

Manch Bauchgrimmen über ungewohnt schwierige Stücke fegte er dabei mit dem für einen Kirchenchorsänger unschlagbaren Argument hinweg, dass man eine wichtige Aufgabe in der Gestaltung der Gottesdienste zu erfüllen habe und ein Kirchenchor eben kein Schön-Wetter-Verein sei.

Schließlich seien hochkarätige Messen auch „geistige Hochtage“ für die Gottesdienstbesucher. Das alles brachte er indes so charmant vor, dass man es ihm nicht verübelte, sondern sich umso intensiver auch der schwierigsten Stücke annahm. Beglückt konnte man bald erleben, was der „Neue“ mit seinem ansteckenden Optimismus und seiner Erfahrung als Chorleiter alles aus dem Chor herauszuholen vermochte.

Große Vielfalt

Aus der Vielfalt von Messen und anderer liturgischer Gesänge seien nur ein paar wenige hervorgehoben. Vor allem die mehrfach gesungene „Krönungsmesse“ von W.A. Mozart sowie diverse Stücke aus G.F. Händels „Messias“ hinterließen tiefen Eindruck bei Chor und Gottesdienstbesuchern. Und das nicht nur, weil insbesondere das „Halleluja“ inzwischen zum „Ohrwurm“ verkommen ist.

Gerade deshalb musste sich der Chor immer doppelt ins Zeug legen, damit die hinter dem eingängigen Werk stehende tiefe Religiosität erkennbar blieb und das Stück nicht abgedroschen klang.

Als besonderes Sing- und Hörerlebnis sei auch noch die von dem Gegenwartskomponisten P.J. Marthé geschaffene „Erdwärtsmesse“ erwähnt, die sich als ganz schöner „Brocken“ erwies, bevor sie mit viel Verve das Osternhochamt 2014 bereichern konnte. Die Betonung liegt dabei auf „schön“, denn die Rückmeldung der an einigen Stellen in das Stück mit eingebundenen Gottesdienstbesuchern war sehr positiv.

Am Weihnachtsfest des folgenden Jahres durfte der Chor dann noch mit besonderer Begeisterung eine Uraufführung aus den eigenen Reihen darbieten: Der inzwischen mit dem Ehrentitel des „Kirchenmusikdirektors (KMD)“ bedachte Michael Meuser selbst hatte sich nämlich im Laufe der Jahre nicht nur als großartiger Organist, als bestens ausgebildeter A-Musiker und auch in Gregorianik geschulter Dirigent er- und bewiesen, sondern konnte mit dieser Messe einmal mehr zeigen, dass er auch über beachtliche Qualitäten als Komponist verfügt.

Verkünder der Liturgie

Dass der Chor außer an den Hochfesten auch an vielen weiteren Sonn- und Feiertagen seinen Dienst als Verkünder der Liturgie zu leisten und auch zu besonderen Anlässen wie der Investitur von Präses Gerhard Hauk oder dem 60. Priesterjubiläum von Pfarrer i. R. Robert Geiger anzutreten hatte, war selbstverständlich. Doch auch abseits der Orgelbühne war der Chor oft gefragt, sowohl als Verkünder der Liturgie als auch profaner Musik, die inzwischen ebenfalls zum Repertoire gehörte und zeigt, wie vielseitig der Klangkörper aufgestellt ist. So war man 2007 als Gastsänger bei der Diözesanwallfahrt in Walldürn gefordert, im Jahr darauf folgte die Teilnahme am Diözesantag in Freiburg und im selben Jahr nahm der Chor in Wertheim am großen Treffen der evangelischen und katholischen Kirchenchöre anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums teil. Des Weiteren erfreute er mit Sommer-, Muttertags- und Benefizkonzerten.

Besondere Atmosphäre

Unvergesslich schon auf Grund seiner besonderen Atmosphäre in der Martinskirche blieben zwei Abendkonzerte: Am dritten Adventssonntag 2012 gestaltete der Chor im Altarraum der Martinskirche ein stimmungsvolles Konzert mit dem Titel „Lux aurumque“, dem 2015 ein weiteres Abendkonzert in der Stadtkirche folgte. Dazwischen begleitete der Chor 2014 die Glockenweihe in der Friedhofskapelle.

Will man die Vielfalt des Chorlebens im Laufe der letzten Jahre umreißen, genügt ein Blick in den jährlichen Chorplan. Als feste Termine neben den Messen und Gesängen rund um die Hochfeste und sonstigen Gottesdienste fand der „geistliche Chortag“ im Frühjahr statt.

Regelmäßig gestaltete der Chor eine Kreuzweg-Andacht, das wöchentliche Abendlob, die gut besuchte Pfingstvigil im Chorraum der Kirche und im Advent einen Gottesdienst im Haus Heimberg. Dazu kamen die Vespern an den Hochfesten.

Was das gesellschaftliche Leben anbelangt, so war der Chor auch in dieser Hinsicht sehr aktiv. Angefangen mit jährlichen Ausflügen, von denen die zweitägige Reise 1999 zur Insel Reichenau ganz besonders im Gedächtnis blieb. Musste dem Chor doch auf Grund des damals am Bodensee herrschenden Hochwassers die Bundeswehr zu Hilfe kommen, die mit einem ihrer Lkw das Passieren der überschwemmten Verbindung zur Insel erst ermöglichte.

Auch die großen Fahrten nach Trier und Bamberg sowie die Ausflüge trugen viel zum Zusammenhalt des Chors bei. Genauso wie Stammtische, Feierlichkeiten aller Art und die jährliche Generalversammlung. Höhepunkt in 2018 war für alle der 60. Geburtstag ihres geschätzten Dirigenten, der sich nach einer von ihm selbst dirigierten feierlichen Messe mit Chor und seinen Angehörigen mit einer Matinee bedankte.

Engagierte Vorsitzende

Bei aller Würdigung des Engagements des Dirigenten und der Aktiven sollte nicht vergessen werden, dass es oft auch die Vorsitzenden eines Chors samt Vorstand waren, die als Schaltstellen im besten Fall das reibungslose Funktionieren der Gemeinschaft gewährleisteten. In den letzten 25 Jahren ließen sich drei Chormitglieder dazu bewegen, sich für dieses verantwortungsvolle Amt zur Verfügung zu stellen.

Von 1984 bis 1994 war es Martin Schirmer, der unter anderem die Reise des Chors zur Partnerstadt Vitry-le-François organisierte. Ihm folgte Anita Hauke, die es meisterhaft verstand, in ihrer langen Amtszeit so manche von außen in das Chorleben hineingetragene atmosphärische Störung zu bereinigen.

2016 wählte der Chor Peter Benz zum neuen Vorsitzenden. Dass dies eine sehr gute Wahl war, zeigte bereits sein unermüdlicher Einsatz bei der Organisation des Jubiläums. Doch auch der beste Vorsitzende kann nicht ohne ein entsprechend motiviertes Team bestehen.

Und auch in diesem Punkt durfte sich der Chor glücklich schätzen. Waren es doch vorwiegend sehr ausdauernde Vorstandsmitglieder, die ihm zusammen mit dem Vorsitzenden ein stabiles Gerüst verliehen.

28 aktive Sänger

Trotz seiner 125-jährigen Geschichte besteht der Chor heute immer noch aus 28 aktiven Sängern, die sich einmal wöchentlich für 90 Minuten zum Proben treffen, um die gestellten Aufgaben mit aller Hingabe erfüllen zu können. Was nicht immer ganz einfach ist, nimmt der Altersdurchschnitt mangels Nachwuchs doch stetig zu. So kommt es nun häufiger vor, dass manche Messe gestemmt werden muss, obwohl der eine oder die andere plötzlich wegen Krankheit ausfällt. Doch solange der Ton noch stimmt und die Freude am Singen bei den Sängern so ungebrochen ist wie eh und je, wird sich die Kirchengemeinde weiterhin über die gesangliche Bereicherung des einen oder anderen Gottesdienstes freuen dürfen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019