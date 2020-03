Erfahrener Partner auf wichtigen Gebiet

Tauberbischofsheim.Die Stadt Tauberbischofsheim hat mit der Jugendhilfe Creglingen eine neue Kooperation zur Schulsozialarbeit geschlossen. Im Rathaus trafen sich Bürgermeisterin Anette Schmidt und Hauptamtsleiter Michael Karle gemeinsam mit Geschäftsführer Werner Fritz, Michael Ebert und Christine Döring, um die Vereinbarung zu unterschreiben.

Die Schulsozialarbeit in Tauberbischofsheim wird am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Christophorus-Schule sowie an der Riemenschneider-Realschule und am Matthias-Grünewald-Gymnasium angeboten und war bisher in städtischer Hand.

Nachdem nun eine der beiden Stellen vakant war, sprachen insbesondere die Vertretungsregelung bei Krankheit und Urlaub, die Erfahrung der Jugendhilfe im wichtigen Bereich der Jugendarbeit sowie die regelmäßige Schulung und Supervision für eine zukünftige Kooperation.

Zudem war der Partner Jugendhilfe Creglingen naheliegend, da dieser Verein insbesondere im südlichen Main-Tauber-Kreis über jahrelange Erfahrung in der Schulsozialarbeit mit mehreren Kommunen, wie beispielsweise Bad Mergentheim, Weikersheim und Lauda, verfügt.

„Stadt und Gemeinderat sind von dem guten Weg überzeugt, den wir mit dieser Kooperation gehen“, freut sich Bürgermeisterin Anette Schmidt und dankt auch vor allem den Schulleitungen und Lehrkräften, die vorübergehend bis zur Neubesetzung die Aufgaben der Schulsozialarbeit übernommen hatten. Auch der Geschäftsführer der Jugendhilfe, Werner Fritz, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir haben jede Menge Erfahrung, die wir hier in Tauberbischofsheim einbringen können und viele Ideen für eine positive Schulkultur. Hier können wir den Kommunen einen deutlichen Mehrwert bieten.“

Christine Döring ist seit dem 1. März zu 75 Prozent für die Schulsozialarbeit angestellt. Sie war bereits zuvor in diesem Arbeitsfeld beschäftigt, ist selbst Mutter zweier älterer Kinder und freut sich auf die neuen Aufgaben.

In Kürze soll in Kooperation mit der Caritas Tauberbischofsheim und der Jugendhilfe Creglingen auch das städtische Jugendhaus neu besetzt werden.

Schulsozialarbeit ist eine aufsuchende Form der Jugendsozialarbeit in der „Lebenswelt Schule“ und stellt mit ihrer selbstständigen sozialpädagogischen Arbeit ein Bindeglied zwischen Jugendhilfe, Eltern und Schule dar. Sie verfolgt das Ziel, die Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen oder die Verschärfung von Problemlagen durch rechtzeitiges Erkennen und angemessenes Reagieren zu vermeiden. Dafür gibt es einen Beirat aus Vertretern des Schulträgers, der beteiligten Schulen, der Eltern, des Jugendamtes und der Verein Jugendhilfe Creglingen, der die Arbeit begleitet. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.03.2020