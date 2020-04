Entspannung in Krisenzeiten

Heilbronn-Franken.Fitness-Studios und Sportvereine sind geschlosse. Sport allein zuhause? Wie soll das gehen, fragen sich viele, vor allem, wenn neben Kinderbetreuung und Arbeit kein großes Zeitfenster mehr bleibt. Stress, Konflikte und negative Stimmung in den Familien bleiben daher in dieser Ausnahmesituation nicht aus. Qualifizierte Fachkräfte der AOK Heilbronn-Franken sind unter Telefon 07131/3823842 erreichbar und beantworten individuell Fragen zur persönlichen Situation. So lassen sich Ansätze zu Bewegung und Entspannung und für mehr Balance im Alltag finden. Mit dieser kostenfreien Telefonberatung sind die Bewegungs- und Entspannungsexperten für alle Menschen in der Region da.

Die Service-Zeiten sind ab sofort und bis 30. April: montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags 15 bis 17 Uhr. Außerdem kann per Mail an gesundheitscoach-hnf@bw.aok.de ein individueller Beratungstermin vereinbart werden.

