„Entlastungen angehen“

Main-Tauber-Kreis.„Das ehrenamtliche Engagement nimmt in Baden-Württemberg und auch bei uns im Main-Tauber-Kreis einen sehr hohen Stellenwert ein. Dies wird durch unterschiedliche Erhebungen immer wieder aufs Neue bestätigt. Momentan engagiert sich fast jeder zweite Baden-Württemberger freiwillig für seine Mitmenschen, im Kreis ist der Wert noch höher. Wir liegen damit in der Spitzengruppe“, so der Landtagsabgeordnete Professor Wolfgang Reinhart anlässlich des „Tags des Ehrenamts“ an diesem Samstag.

Das Ehrenamt habe einen hohen Stellenwert. „Baden-Württemberg ist Ehrenamtsland Nummer eins in Deutschland“, so Reinhart weiter. Gerade in diesem Jahr litten die Ehrenamtlichen und Vereine in besonderem Maße unter der Corona-Pandemie. „Es ist deshalb weiter wichtig, dass wir mit den Landeshilfen den Betroffenen so gut wie möglich unter die Arme greifen. Ich weiß um die schwierige Situation aus vielen Gesprächen vor Ort und bedauere dies ausdrücklich“, so der Landtagsabgeordnete. Man könne es sich nicht leisten, dass die vorhandene Bereitschaft, sich zu engagieren, schwindet. Man habe sich daher erfolgreich dafür eingesetzt, dass finanzielle Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht wurden.

Den Beitrag, den die verschiedenen Vereine und Organisationen beispielsweise aus den Bereichen Sport, Musik und Kultur, Jugend und Soziales, Kirche, Natur- und Umwelt sowie Blaulicht für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Unterstützung zentraler Strukturen leisteten, sei von unschätzbarem Wert.

Einsatz und Engagement erfolgten zumeist unentgeltlich und oft mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand. Dieses Engagement für die Allgemeinheit dürfe keinesfalls als selbstverständlich angesehen werden.

„Was wären viele Veranstaltungen ohne die Begleitung durch die Blasmusikkapellen oder die Unterstützung der Mitglieder der örtlichen Jugendverbände, Sportvereine bis hin zu den Sanitätsdiensten. Oder wo würden viele Angebote im Sozialbereich heute stehen ohne die Beteiligungen ehrenamtlich tätiger Bürger“, fragt Reinhart. Gleiches gelte mit Blick auf viele Angebote für Kinder und Jugendliche.

„Darüber hinaus wollen wir aber auch weitere Entlastungen angehen. Der Bericht des Normenkontrollrats (NKR) zur Entbürokratisierung bei Vereinen und Ehrenamt hat an dieser Stelle wichtige Impulse gegeben.“ Ein Baustein müsse etwa die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung sein.

Auch das Thema Datenschutz belaste die Ehrenamtlichen. Entlastungen müssten ermöglicht werden. Zudem sei die Einrichtung eines zentralen Informations- und Kommunikationsportals für Vereine und Ehrenamt erstrebenswert.

Ein wichtiges Anliegen sei auch die Einführung einer Ehrenamtskarte. In verschiedenen anderen Bundesländern gebe es diese bereits. Sie sorge für eine Anerkennung sowie einen Anreiz für ehrenamtliches Engagement. Die Ausgestaltung solle mit Vertretern der Kommunen sowie der Vereine beraten werden.

„Insgesamt haben wir zahlreiche innovative Ansätze zur Entlastung des Ehrenamts, welche man fördern sollte, denn die bürokratischen Belastungen für Vereine und Organisationen sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen“, so Reinhart.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020