Elf VS-Mitarbeiter für 40-jährige Treue geehrt

Tauberbischofsheim.Elf Mitarbeiter von VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken wurden in diesem Jahr für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte ihnen Geschäftsführer Philipp Müller ein Geschenk und dankte den Jubilaren für ihre engagierte Arbeit und die außergewöhnliche Firmentreue. Im Namen der Belegschaft gratulierte Betriebsratsvorsitzender Christoph Gress, ebenfalls mit einem Geschenk. Anette Schmidt, Bürgermeisterin der Stadt, überreichte im Namen der Landesregierung die Ehrenurkunde Baden-Württembergs und ein Präsent. Das Bild zeigt (von links) Bürgermeisterin Anette Schmidt, Werner Miehle (KD), Rolf Appel (ORG), Joachim Freudenberger (ZD), Reinhold-Otto Withopf (MSR W2), Magda Göbel (ZD), Karl-Ernst Vath (IL), Peter Ditter (MTI), Bernhard Josef Wöppel (ZTL), Hansjoerg Kranz (MSM), Christoph Gress (Betriebsrat), Philipp Müller (Geschäftsführer). Nicht auf dem Bild sind Bruno Künzig (MS) und Arnold Herbert Schmitt (LP). Bild: VS

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019