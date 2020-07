Elf Stimmen bringen knappes „Ja“ zur Beteiligung

Tauberbischofsheim.Die Stadt beteiligt sich an der Stadtwerk Tauberfranken GmbH. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag in der Stadthalle stimmte das Gremium mehrheitlich für einen Erwerb von 120 Geschäftsanteilen zum Kaufpreis von insgesamt 1 256 400 Euro. Die Stadt hält damit zwölf Prozent der Anteile an der Gesellschaft.

Geheime Abstimmung

Die Entscheidung zur Beteiligung fiel denkbar knapp aus. Nach ausführlicher Diskussion im Gremium stimmten elf von 19 Stimmberechtigten für das Vorhaben. Sechs Ratsmitglieder votierten dagegen. Zwei enthielten sich der Stimme.

Nach einem entsprechenden Antrag von Kurt Baumann (CDU) wurde am Donnerstag geheim abgestimmt.

Neben Tauberbischofsheim sind bereits die Städte Künzelsau (zwölf Prozent) und Boxberg (sechs Prozent) sowie die Gemeinden Igersheim (sechs Prozent), Königheim und Assamstadt (beide drei Prozent) entsprechend ihrer Einwohnerzahlen in der Beteiligungsgesellschaft.

Bei einem Erwerb von Anteilen handele es sich um eine Unternehmensbeteiligung mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken, hieß es.

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Kapitalniveaus sei die für die Stadt prognostizierte Rendite sehr attraktiv. Über einen Zeitraum von zehn Jahren rechne man mit etwa 4,5 Prozent pro Jahr. Vor Steuern entfielen demnach rund 56 000 Euro auf Tauberbischofsheim.

Aufgrund der aktuellen Lage des Finanzmarkts gehe die Stadtverwaltung nach Rücksprache mit Experten davon aus, dass sich an der Niedrigzinsphase mittel- bis langfristig nichts ändere. Für eigene Finanzmittel müssten derzeit Verwahrentgelte entrichtet werden. Unterdessen seien die Zinssätze für Kredite sehr gering.

Für die Beteiligung spreche aus Sicht der Stadt außerdem, dass die interkommunale Zusammenarbeit – insbesondere bei Themen wie Energiekonzepten und Klimaschutzprogrammen – gestärkt werde. Im Fall eines Rückverkaufs der Anteile seien die Konditionen von der Entwicklung der Stadtwerk Tauberfranken GmbH abhängig.

Der Erwerb der 120 Geschäftsanteile muss über den Finanzhaushalt als außerplanmäßige Ausgabe erfolgen, da es keinen Haushaltsansatz gibt.

Die Deckung muss laut Stadt durch Umschichtung erfolgen. So will man auf einen Teilbetrag von einer Million Euro zurückgreifen, der für die Sanierung des Matthias-Grünewald-Gymnasiums vorgesehen war, aufgrund einer erheblichen Verzögerung der Maßnahme jedoch verfügbar ist. Darüber hinaus finde der geplante Neubau einer Salzhalle für den Bauhof nicht statt, so dass man die veranschlagten Mittel zur Deckung der Restkosten von 256 400 Euro verwenden könne.

„Ich halte diese Form der Beteiligung für falsch. Wenn es um die Stadt tatsächlich finanziell so gut bestellt ist, sollte man das Geld für dringende Investitionen verwenden“, sagte Christian Stolz (UFW) und nannte den Neubau eines Hallenbads als Beispiel.

Johannes Benz (Bürgerliste) sprach sich ebenfalls gegen das Vorhaben aus. „Das ist eine Stilllegung von 1,25 Millionen Euro. Wir sollten das Geld dort investieren, wo es uns mehr bringt als 4,5 Prozent Rendite. Mit dieser Summe können wir im klimatechnischen Bereich mehr erreichen als durch diese Geldanlage.“

Josef Morschheuser (CDU) ergänzte, dass es zudem für eine dauerhaft gute Rendite keinen Garantieschein gebe. „Wir geben hier viel Geld in einen Topf, das uns irgendwann an anderer Stelle fehlen könnte. Mir ist das zu vage.“

Andere Vorhaben nicht beeinflusst

Kurt Baumann argumentierte dagegen, dass man hier trennen müsse. Es sei mit der Verwaltung klar abgesprochen, dass durch die Beteiligung keine Investitionsvorhaben der Stadt ausgebremst werden. Insofern handele es sich um eine sinnvolle Geldanlage mit guter Rendite.

Auch Gernot Seitz (Bürgerliste) machte deutlich, dass man zweifelsfrei festgelegt habe, aufgrund der Beteiligung keinerlei Maßnahmen zu verschieben oder gar zu streichen. „Das sollte nochmals im Protokoll festgehalten werden“, so Seitz.

Bürgermeisterin Anette Schmidt bestätigte dies. Von der Investition in die Beteiligung an der Stadtwerk Tauberfranken GmbH würden andere Maßnahmen der Stadt nicht beeinflusst.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020