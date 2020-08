Einst Hauptverkehrsader, heute Fußgängerzone

Tauberbischofsheim.In unserer Rubrik „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick heute auf die obere Hauptstraße oder heute vielen eher ein Begriff als obere Fußgängerzone. Neben dem mit drei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss quasi „protzendem“ Wohn- und Bürogebäude wirkt die Maria-Hilf Kapelle, direkt daran angrenzend in der oberen Hauptstraße wie ein Fremdkörper, dem beinahe der „Erstickungstod“ zu drohen scheint. Die alte Kapelle wurde im Laufe der vielen Jahre äußerlich kaum verändert, jedoch das einstige Glockentürmchen wurde entfernt und heute befindet sich hier lediglich noch eine symbolische Turmhaube, die wohl den ursprünglichen Zustand andeuten soll. Die größte Veränderung in diesem Teil Tauberbischofsheims ist, dass aus der einstigen Hauptverkehrsader der Stadt eine Fußgängerzone wurde. Wo man heute gemütlich durch die Innenstadt schlendern kann, floss einst dichter Verkehr durch die Stadt, selbst große „Brummis“ oder Panzer nutzten die Straße. bege/hut

