Einst Gymnasium, heute Polizeirevier

Tauberbischofsheim.In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf das alt Gymnasium in der Hauptstraße. Das ehemalige „Großherzogliche Gymnasium“ gehört zu den zahlreichen Repräsentativbauten von Büscheme, die mit rotem Sandstein erbaut wurden, dem von hier bis zur Taubermündung in den Main ortsüblichen Gestein.

Diese Massivbauten wurden oft als Verwaltungsgebäude zur Unterbringung öffentlicher Einrichtungen errichtet, wie zum Beispiel Rathaus, Postamt (später Sparkasse), Hospital, Bahnhof und eben für Schulen. Seit einigen Jahren dient das ehemalige Gymnasium, das schon vor vielen Jahren durch einen Neubau in der Nähe der Stadthalle ein neues Zuhause fand, als Polizeirevier für die Kreisstadt und Umgebung. Die Außenfassade des Gebäudes aber hat sich in den Jahren kaum verändert. bege

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020