Es ist gut, dass es in der dunklen, deprimierenden Corona-Zeit noch Menschen gibt, die Visionen haben und ihre Zukunft tatkräftig gestalten wollen. Natürlich hört sich eine Investitionssumme von 50 Millionen Euro erst einmal abenteuerlich und kaum fassbar an. Aber letztendlich sind die Pläne von Tobias Motz und seinen Partnern, in Tauberbischofsheim ein grünes, urbanes Quartier zu schaffen, ein Glücksfall und eine einmalige Chance für die Kreisstadt – zumal sich der Hotelier aus Edelfingen in der Vergangenheit nicht als Glücksritter, sondern als solider Geschäftsmann einen Namen gemacht hat.

Fakt ist zudem, dass das Areal rund um das ehemalige Bildungshaus St. Michael in einem Dornröschenschlaf liegt und dringend jemanden braucht, der es sozusagen wachküsst. Eine moderne und ansprechende Bebauung könnte das nicht gerade einladend wirkende Gelände zu neuem Leben erwecken. Und es könnte zu einer Visitenkarte für Tauberbischofsheim werden, die die Kreisstadt aus ihrem Mauerblümchendasein zwischen Bad Mergentheim und Wertheim herausbringt. Sowohl die touristische Anziehungskraft als auch das Wohnen und Leben würden an Qualität gewinnen.

Deshalb ist es ganz wichtig, dass alle Beteiligten, Investoren, Kommunalpolitiker, Verwaltung und Gewerbetreibende zum einen offen für konstruktive Kritik sind. Andererseits müssen sie den ambitionierten Plänen offen gegenüberstehen. Ein guter Anfang ist laut Tobias Motz gemacht, der Boden für eine gute Ernte bereitet. Das lässt hoffen. Profitieren können letztlich alle.

Und Hand aufs Herz: Der derzeitige Zustand des Areals rund um das ehemalige Bildungshaus St. Michael ist mehr als bescheiden. Deshalb ist die Verwirklichung eines urbanen Quartiers mit Strahlkraft über die Stadtgrenze hinaus eine einmalige Chance, die es mit Bedacht zu nutzen gilt – zum Wohl der Stadt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021