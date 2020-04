Einige Filialen ab 14. April vorübergehend geschlossen

Main-Tauber-Kreis.Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat die Volksbank Main-Tauber ihr Filialnetz bisher ganz bewusst geöffnet gehalten, um ihrem volkswirtschaftlichen Auftrag und ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung in dieser Ausnahmesituation gerecht zu werden und zum rationalen Umgang mit der Krise beizutragen, heißt es in einer Presseerklärung der Bank. „Mittlerweile hat sich durch die behördlichen Ausgangsbeschränkungen und das Gebot der sozialen Distanzierung das Verhalten unserer Kunden allerdings grundlegend geändert und den aktuellen Bedingungen angepasst. Die Frequenz auf unseren Filialen geht demzufolge drastisch zurück und die Kunden nutzen zunehmend andere Kanäle, um mit unseren Beratern in Kontakt zu treten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider.

Deshalb habe man sich entschlossen, die Kapazitäten der Bank nun entsprechend anzupassen und in Richtung der digitalen und telefonischen Kanäle zu verlagern. Zum 14. April werden die Serviceschalter der folgenden Filialen vorübergehend geschlossen.

In der Region Wertheim: Wertheim, Reicholzheim, Dertingen und Boxtal.

In der Region Tauberbischofsheim: Königheim, Wenkheim, Königshofen, Unterschüpf, Gerchsheim und Schweigern. Und in der Region Bad Mergentheim: Wachbach und Markelsheim. Die Geldautomaten sowie der SB-Bereich bleiben in den betreffenden Filialen geöffnet und auch die telefonische Erreichbarkeit ist dort nach wie vor gegeben.

Alle anderen Filialen bleiben unverändert geöffnet. voba

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020