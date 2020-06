Einführung der Beikost

Tauberbischofsheim.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Dienstag, 7. Juli, von 9.30 bis etwa 11 Uhr den Vortrag „Eins, zwei - Brei!“ zur Einführung von Beikost bei Babys aufgrund der aktuellen Situation erneut als Webinar. Nach den ersten vier bis sechs Lebensmonaten müssen die Milchmahlzeiten der Säuglinge durch Beikost ergänzt und schrittweise ersetzt werden. Beim Kurs „Eins, zwei - Brei!“ lernen die Teilnehmer den Ernährungsplan für das erste Lebensjahr kennen. Der Vortrag ist kostenfrei. Gehalten wird das Webinar von der BeKi-Referentin Anke Marseille. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor dem Termin unter Telefon 07931/4827-6304 oder per E-Mail an margit.balbach@main-tauber-kreis.de beim Landwirt-schaftsamt erforderlich. Damit der Einladungslink versendet werden kann, ist bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse anzugeben. Bei Fragen zu den technischen Voraussetzungen des Webinars steht das Landwirtschaftsamt unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung. Genauere Infos werden spätestens am Tag vor dem Webinar per E-Mail verschickt.

