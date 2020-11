Einfache Erkältung oder Covid-19?

Main-Tauber-Kreis.Es ist Herbst, die Nase läuft und der Hals kratzt – eigentlich ganz normal. Doch was ist in Corona-Zeiten schon normal? Viele Menschen, die derzeit einen Schnupfen bekommen, sind verunsichert und befürchten eine Covid-19-Infektion. 66 Prozent der Erwachsenen hatten, so das Ergebnis einer Umfrage des Robert-Koch-Instituts (RKI), im vergangenen Jahr eine Atemwegsinfektion.

„2019 waren in Baden-Württemberg rund 1,4 Millionen AOK-Versicherte wegen einer akuten Infektion der oberen Atemwege in ärztlicher Behandlung. Im Main-Tauber-Kreis waren es 18 460. Dies entspricht 31,3 Prozent aller Versicherten. Die Differenz zu den Zahlen des RKI ergibt sich daraus, dass nur knapp die Hälfte der Betroffenen ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt“, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK.

Stetiger Anstieg

Im Landkreis war demnach bei den Behandlungszahlen infolge Erkältung von 2014 bis 2019 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen: Von 13 457 im Jahr 2014, 15 720 (2015), 16 096 (2016), 17 118 (2017) und 18 212 (2018) auf 18 460 im vergangenen Jahr. „Die Häufigkeit von Atemwegserkrankungen birgt wegen Corona ein erhebliches Potenzial für Verunsicherungen“, so die Verantwortlichen. Zu den typischen Symptomen einer Erkältung zählten Halsschmerzen, Schnupfen und Husten – wie bei einer Corona-Erkrankung.

Kein eindeutiger Unterschied

„Auch der für Covid-19 beschriebene Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns kann bei einer gewöhnlichen Erkältung vorkommen, weil die Nase verstopft ist,“ verdeutlicht Ärztin Dr. Sabine Knapstein und ergänzt: „Leider existieren auch keine typischen Symptom-Kombinationen, die eine eindeutige Unterscheidung zulassen.“ Jedoch seien bei Covid-19 tendenziell starker, trockener Husten und hohes Fieber vorrangig, während Begleiterscheinungen wie Kopf- und Glieder- sowie Bauchschmerzen eher selten seien.

Nach aktuellen Untersuchungen des RKI leiden von den Corona-Betroffenen 47 Prozent unter heftigem Husten ohne Auswurf, 40 Prozent haben Fieber, 21 Prozent Schnupfen, bei 15 Prozent sind der Geruchs- und Geschmackssinn gestört und drei Prozent haben eine Lungenentzündung.

„Auch eine Unterscheidung zwischen Corona und Grippe ist kaum möglich“, so Professor Dr. Bernd Salzberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. „Als einigermaßen sicheren Hinweis für eine Grippe würde ich das schlagartige Krankheitsgefühl nennen, das Betroffene regelrecht überfällt. Sie fühlen sich wie von einem Baum erschlagen, können nicht mehr aufstehen und fühlen sich von einer Minute auf die andere schwer krank, verdeutlicht der Virologe. Bei Corona oder einer Erkältung berichten Erkrankte tendenziell von einem langsameren Verlauf mit einer steigenden Intensität der Beschwerden.

Sicherheit bringt nur ein Test

Niesen kommt nach aktuellem Kenntnisstand bei Corona und auch bei einer Grippe nicht vor. Es ist also eher ein Anzeichen für eine Erkältung – oder saisonal auch für eine Allergie. Dr. Sabine Knapstein: „Endgültige Sicherheit, ob Corona, Grippe oder nur eine Erkältung vorliegt, bringt nur ein Test. Wenn erhöhtes Fieber auftritt, sollte man auf jeden Fall umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.“

Hygieneregeln beachten

Wie man sich vor Corona schützen kann? Maske tragen, Hygiene-Vorschriften einhalten und Abstand waren. „Bis ein wirksamer Impfstoff entwickelt ist und in ausreichender Menge zur Verfügung steht sind alle Menschen zu solidarischem Handeln aufgefordert,“ lautet der Appell von AOK-Expertin Dr. Sabine Knapstein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.11.2020