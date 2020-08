Einen tollen Tag im Wildpark erlebt

Tauberbischofsheim.Einen tollen Tag verbrachten Corona-bedingt 25 Kinder (bisher 50) im Bad Mergentheimer Wildpark. Der Ausflug fand im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Tauberbischofsheim und auf Einladung des Kiwanis Clubs statt. In fünf Kleingruppen wanderten die Kindern mit ihren Betreuern und in gebührendem Abstand durch den Park. An den Tiergehegen galt es, Aufgaben zu lösen, um einen Preis zu gewinnen. Dafür wurden Tiere genau beobachtet und Schautafeln gelesen. Alle Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Zeit für die Mittagspause und zum Spielen blieb natürlich auch. Gekostet hatte die Veranstaltung nur die Anmeldegebühr fürs Ferienprogramm. Alle anderen Kosten übernahm der Kiwanis Club getreu seines Mottos „Serving the children of the world“, um Kindern aus der Region diesen schönen Tag zu ermöglichen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020