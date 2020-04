Eine leichtverletzte Frau bei Unfall

Tauberbischofsheim.Zu einem Unfall kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Tauberbischofsheimer Kapellenstraße. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Fahrerin eines roten Mitsubishi war Richtung Johannes-Sichert-Haus unterwegs, ihr kam ein blauer VW entgegen. Die Mitsubishi-Fahrerin streifte das andere Auto und kippte mit ihrem Wagen nach rechts ab. Die 60-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein kleiner Sachschaden. Bild/Text: Kitsche

