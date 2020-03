Eine heiße Jagd

Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab Donnerstag, 5. März, täglich (außer Freitag und Samstag) um 19.30 Uhr den Film „Bird of prey: The emancipation of harley quinn“: Ex-Psychiaterin Harley Quinn (Margot Robbie) hat sich von ihrem Freund, dem Joker, getrennt. Sie zieht feiernd und saufend durch die Nachtclubs von Gotham, bis sie in die Gewalt von Gangsterboss Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor) gerät. Rumtreiberin Cassandra Cain (Ella Jay Basco) hat ihm einen Diamanten gestohlen, den Harley zurückbringen soll. Doch hinter Cassandra, dem Diamanten und Black Mask sind auch Polizistin Renee Montoya, Nachtclubsängerin Dinah Lance alias Black Canary und Killerin Helena Bertinelli alias Huntress her.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020