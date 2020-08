Einbruch ins Freibad

Tauberbischofsheim.Das Freibad in Tauberbischofsheim war am Sonntagabend Schauplatz eines Einbruchs. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie verdächtiges Taschenlampenlicht auf dem Gelände beobachtet hatten. Bei der anschließenden Überprüfung des Freibads stellte die Streifenwagenbesatzung fest, dass Unbekannte gewaltsam eine Eingangstür zu den Schwimmbadräumlichkeiten aufgebrochen und die Innenräume durchsucht hatten. Ob die Einbrecher Diebesgut entwendeten, ist bislang unbekannt. Zeugen, die am Sonntag gegen 23.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

