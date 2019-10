Einbrecher festgenommen

Tauberbischofsheim.Mit einem Gullydeckel warfen am Freitag, um circa 0.50 Uhr, zwei Jugendliche die Schaufensterscheibe eines Tabakwarengeschäfts in der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim ein. Anschließend stiegen sie durch die entstandene Öffnung und entwendeten mehrere Zigarettenpackungen.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Jugendlichen dabei beobachten und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Beamten flüchteten die zwei Jugendlichen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Einsatzkräfte durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass zwei männliche Personen soeben durch ein Fenster in ein Wohnheim gestiegen sind.

Die Beamten konnten in dem Gebäude die beiden 16-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Sie mussten zunächst ärztlich versorgt werden, da sich beide bei der Tatausführung Verletzungen zuzogen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019