Ein Zeichen für die Ökumene

Tauberbischofsheim.„Das war einfach eine wunderbare Stunde“, wurde der Gottesdienst im Rahmen der Gebetswoche zur „Einheit der Christen“ gelobt, als man sich anschließend noch zu Gesprächen im Kirchsaal neben der Christuskirche traf.

Vorbereitet worden waren die Texte für diesen Gottesdienst von den Kirchen in Malta, die damit an den gefangen genommenen Paulus erinnerten, der nach einer äußerst stürmischen Überfahrt im Jahr 60 an ihrer Küste gelandet war. Vorgeschlagen war dabei vom maltesischen Vorbereitungsteam, die Themen aus der Apostelgeschichte, die im 27. und 28. Kapitel von der Überfahrt berichtet, auf Ruderblätter zu schreiben.

Die Männer und Frauen des ökumenischen Arbeitskreises hatte sich jedoch für einen Regenbogen entschieden, analog zur Geschichte von der Sintflut, wo am Ende ein Regenbogen am Himmel steht. So gab es statt einer Predigt acht Meditationen etwa zu „Versöhnung“, „die Last über Bord werfen“, Vertrauen – habt keine Angst, glaubt nur“ oder „Gastfreundlichkeit – ungewöhnlich freundlich sein“.

„Wir haben diesen Gottesdienst wirklich ökumenisch feiern können“, freute sich Antje Bauer, „waren doch Vertreter der evangelischen, römisch-katholischen, altkatholischen und syrisch-orthodoxen Kirche heute dabei.“ jaha

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020