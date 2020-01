Ein Zeichen der Hoffnung

Tauberbischofsheim.Kinder und Jugendliche sind am Sonntag und Montag, 5. und 6. Januar, wieder in den Gemeinden unterwegs und sammeln für Kinder, die in Not sind. Im Libanon hat der Bürgerkrieg tiefe Wunden hinterlassen. Und doch gibt es die kleinen Zeichen der Hoffnung. Die Sternsingeraktion will hierzu einen Beitrag leisten. Deshalb sind die Sternsinger besonders für die Kinder im Libanon unterwegs.

Ganz konkret in den Tauberbischofsheimer Pfarreien:

Sonntag, 5. Januar, um 10.30 Uhr in der Stadtkirche St. Martin Aussendungsgottesdienst mit den Sternsingern, nachmittags und am Januar ebenfalls nachmittags links der Tauber unterwegs.

Montag, 6. Januar, um 10.30 Uhr St. Bonifatius-Kirche, anschließend Hausbesuche in Gebiet St. Bonifatius rechts der Tauber.

Montag, 6. Januar, 10.30 Uhr Dienstadt, anschließend Hausbesuche.

Montag, 6. Januar, um 9 Uhr Dittigheim, anschließend Hausbesuche.

Montag, 6. Januar, um 10.30 Uhr Dittwar, anschießend Hausbesuche.

Sonntag, 5. Januar, um 9 Uhr Impfingen, anschließend Hausbesuche.

Sonntag, 5. Januar, um 9 Uhr Distelhausen, anschließend Hausbesuche.

Montag, 6. Januar, um 9 Uhr H ochhausen, anschließend Hausbesuche.

Die Verantwortlichen der Sternsingeraktion hoffen auf eine freundliche Aufnahm und Unterstützung der Sternsinger. bk

