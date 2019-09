Ein Tag der Erinnerung und Begegnung

Einen festen Stellenwert hat das Liobafest für die Tauberbischofsheimer, das in diesem Jahr zum 74. Mal mit dem Hauptfesttag am Samstag, 28. September, gefeiert wird.

Tauberbischofsheim. Seit Kriegsende im Jahr 1945 wird in der Stadt Tauberbischofsheim der Gedenktag der Heiligen Lioba als Festtag und Stadtfeiertag begangen.

Der Charakter des Tages ist dabei von unterschiedlichen Dimensionen geprägt: das Liobafest als Fest der Erinnerung an die heilige Lioba, die im achten Jahrhundert im Gefolge des heiligen Bonifatius aus England nach Deutschland kam, um hier in Tauberbischofsheim ein bedeutendes Frauenkloster zu leiten; Lioba ist eine der bedeutendsten, hochgebildeten Frauenpersönlichkeiten des Mittelalters.; das Liobafest und seine politische Dimension: als Friedensfest in Erinnerung an das Jahr 1945 und die Verschonung der Stadt vor Kriegszerstörung. das Liobafest als Fest der Begegnung, insbesondere von Familien mit ihren Kindern und als Fest des kulturellen Erlebens.

Gefeiert wird das Fest als Liobafestwoche, den Höhepunkt bildet der Liobafesttag am Samstag, 28. September. Örtlich finden die Veranstaltungen am Liobafesttag selbst vor allem in und um die Stadtkirche St. Martin statt: der Festgottesdienst und der anschließende Festbetrieb mit Bewirtung und Kinderprogramm.

Auf dem Marktplatz findet um 14.30 Uhr die Segnung der Verkehrsteilnehmer und ihrer Fahrzeuge statt – angefangen vom Bobbycar bis hin zu Privat-Auto und Fahrzeugen des öffentlichen Lebens. Das Liobafest steht auch im Zeichen des Jahresmottos der Kirchengemeinde: „Lasst uns ziehn zu den Quellen des Lebens“

Das Programm des Liobafests:

Mittwoch, 25. September: 9.30 Uhr Gottesdienst im Adam-Rauscher-Haus.

Donnerstag, 26. September: Gottesdienste mit Segnung und Austeilung der Liobabrötchen an Alte und Kranke: 10 Uhr Gottesdienst im Haus Heimberg; 10.30 Uhr Gottesdienst im Johannes-Sichart-Haus; 15 Uhr Liobafeier der Kindertagesstätten mit Liobaspiel Kirche St. Martin; 19 Uhr Abendlob mit Kirchenchor St. Martin Kirche St. Martin.

Freitag, 27. September: 8 Uhr Wortgottesdienst der Grundschule Impfingen mit Liobaspiel, Kirche St.Nikolaus, Impfingen; 11 Uhr Wortgottesdienst der Grundschule am Schloss und der Christian-Morgenstern-Grundschule in der Kirche St. Martin;

14 Uhr Eucharistiefeier besonders für Senioren mit Austeilung der Liobabrötchen, Kirche St. Martin, anschl. geselliges Zusammensein der Senioren im Klösterlegarten;

19 Uhr Lichterprozession von der Kirche St. Martin zur St. Bonifatiuskirche.

Samstag, 28. September: 10 Uhr Festgottesdienst gestaltet als Familiengottesdienst mit dem Kirchenchor und der Band ohne Namen, in der Stadtkirche St. Martin mit Segnung, Austeilung der Liobabrötchen;

anschließend 11.30 Uhr Fest rund um den Liobabrunnen mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen, musikalische Unterhaltung durch G. E. Dixie Eight der Stadtkapelle Tauberbischofsheim; Spielstraße der Kindertagesstätte St. Martin und der KJG St. Martin beim Hauptportal der Stadtkirche;

14.30 Uhr Segnung der Verkehrsteilnehmer und der Fahrzeuge auf dem Marktplatz;

15 Uhr Treffen für alle Neubürger/-innen; Stadt- und Kirchenführung, Treffpunkt Hauptportal der Kirche St. Martin;

18 Uhr Orgel- und Chorkonzert anlässlich des 30-jährigen Orgeljubiläums der Winterhalter-Orgel mit Orgel: DKMD Thomas Drescher und dem Chor–Ensemble „Vierklang”.

Sonntag, 29. September: 18 Uhr Vesper, mitgestaltet vom Kantorenchor in der Pfarrkirche St. Martin. bk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019