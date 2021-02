Ein schöner Platz in der Altstadt

Tauberbischofsheim.In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf die Eichstraße in der Tauberbischofsheimer Altstadt.

Aus den 1930er Jahren stammt die historische Ansichtskarte, die den Blick von der Eichstraße in Richtung Kirchturm St. Martin zeigt.

Auch hier haben die Bagger im Rahmen der Altstadtsanierung – wie der ehemalige Stadtarchivar Siegel berichtet – gründliche Arbeit geleistet. Dass die Perspektiven der Aufnahmen identisch sind, lässt sich heute – außer am Kirchturm – eigentlich nur noch am Giebelbereich des Hauses am rechten Rand festmachen.

Trotz des Verlustes der alten Bausubstanz: die dahinter liegenden Fachwerkhäuser haben es verdient, dass man sich bei einem Spaziergang durch die Altstadt an ihnen erfreuen kann. bege

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.02.2021