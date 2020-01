Ein öffentliches, verbindendes Kinderfußball-Ereignis mit Herz

Tauberbischofsheim.Der erste Integrationstag findet am Donnerstag, 23. Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums am Wört, Pestalozziallee 6, in Tauberbischofsheim statt. Aus Deutschlandstammende Schüler und geflüchtete Kinder kicken gemeinsam unter Anleitung des DFB A-Lizenz-Trainers Jochen Bauer und des früheren Regionalliga-Spielers Eleftherios Avraam (unter anderem GV Freiberg und SSV Reutlingen). Organisiert wird dieser spezielle Integrationstag von dem Schulzentrum am Wört (SZaW), dem TSV Tauberbischofsheim (TSV), der Stadt Tauberbischofsheim und der jb fairplay GmbH.

Nachhaltige Unterstützung

Das Ziel dieses Fußball-Integrationsprojektes mit dem Titel „Happy Integration Kids“ in Tauberbischofsheim ist, die Kinder im Bereich Bildung in der Schule und im Sportsektor im Verein nachhaltig zu unterstützen. Exklusiver Hauptförderer ist die Volksbank Main-Tauber, die diese spezielle Integrationsveranstaltung ermöglichen.

Nachdem Initiator Jochen Bauer ein derartiges Integrationsprojekt bereits an über 15 Standorten in der Region Stuttgart, Hanau, Lübeck und Malente mit großem Erfolg ins Leben gerufen hat, möchte er mit seinem Team am Donnerstag die Augen von 30 Schülern des Sschulzentrums zum Strahlen bringen. Frei nach dem Motto „Sport bzw. Fußball verbindet und überwindet alle Hindernisse“ üben die Kids von 9 bis 11.30 Uhr.

Die Begrüßung wird von Rektor Christian Wamser, Michael Karle von der Stadt und Tilmann Fabig von der Volksbank Main-Tauber vorgenommen.

Vor dem Training gibt es für jeden Teilnehmer ein Trikot und einen Fußball. Ohne Arbeitsgerät geht es schließlich nicht. Ohne Spaß und Ehrgeiz auch nicht. Dass dieser reichlich vorhanden ist, dafür werden die Coaches Bauer und Avraam unter Anwendung der Fairplay-Punktekarte von Amandla gewiss sorgen.

Nach dem Training erfolgt mit den weiteren Partnern Bürgermeisterin Anette Schmidt, dem dem Schulleiter Christian Wamser und einem TSV-Vereinsvertreter sowie Robert Haas von der Volksbank Main-Tauber eine Feedback-Runde der teilnehmenden Kinder.

Zu diesem besonderen Integrations-Event sind Zuschauer selbstverständlich willkommen.

