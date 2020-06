Ein neuer Corona-Fall im Landkreis

Main-Tauber-Kreis.Ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion wurde am Donnerstag für den Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die neu infizierte Person stammt aus dem Stadtgebiet von Wertheim und befindet sich in Quarantäne. „Die Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird häusliche Isolation angeordnet und zudem eine Testung veranlasst“, teilte das Landratsamt mit. Nachdem am Mittwoch erneut kein weiteren Fall

...