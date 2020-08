Ein neuer Corona-Fall

Main-Tauber-Kreis.Ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion im Main-Tauber-Kreis wurde am Samstag, 29. August, gemeldet. Die betroffene Person lebt im Gebiet der Stadt Wertheim. Sie befindet sich in häuslicher Isolation, die Kontakte wurden ermittelt. Für sie wurde ebenfalls häusliche Isolation angeordnet und ein Test veranlasst. Am Sonntag, 30. August, wurde keine neue Infektion bestätigt. Die Gesamtzahl der

...