Ein musikalischer Impuls zum Innehalten

Dittigheim.Das 29. Adventskonzert fand in der St. Vitus Kirche in Dittigheim statt. Der Erlös ist für einen guten Zweck.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgit Frei betonte bei der Begrüßung, dass alle Mitwirkenden viel Zeit in die Vorbereitung ihrer Auftritte investiert hätten. Sie wünschte allen eine besinnliche Stunde mit den Worten „Advent ist hingehen auf Weihnachten. Ankommen in einer ruhigeren Zeit. Sich Zeit nehmen für sich und andere, Zeit zum Innehalten, Zeit auf Stille zu hören, Zeit zum Nachdenken über die vielen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten. Sei es die Heizung im Winter, das gute Trinkwasser, das immer aus dem Hahn verfügbar ist, Bildung für alle, eine soziale Absicherung, der Frieden, den wir seit 74 Jahren genießen dürfen.“

Der Erlös des Konzertes wird sozialen Zwecken zur Verfügung gestellt und geht zur Hälfte an den Verein Anyievo-Ekpui/Togo für das Ackerprojekt in Ekpui im Westafrikanische Staat Togo und an Johannes Ghiraldin für verschiedene Objekte in Brasilien. „Wir wollen für andere Menschen ein kleines Adventslicht anzünden, das für sie Frieden, Bildung und sauberes Trinkwasser in erreichbare Nähe rückt“, sagte Frei. Mit festlichem Orgelspiel durch Ulrike Lauer begann das Konzert und das gemeinsame Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ Text von Maria Ferschl schloss sich an. Alle konnten dieses Lied in drei Strophen zur Einstimmung mitsingen. Danach erklang das Präludium und Fuge C-Dur BWV 545 von J. S. Bachdurch die Organistin Ulrike Lauer.

Der Singkreis Dittigheim unter der Leitung von Claudiu Berberich trug gekonnt die Lieder „Es wird scho glei dumper (Alpenländische Volkslied)“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ Jesaia 11.1a vor. Klangvoll ertönte nun mit der Orgel Community (Michael Schütz *1963.

Mit dem bekannten Lied „Maria durch ein Dornwald ging (Text nach Lk 1, 39-56)“, dem Sorbischen Weihnachtlied von Bernhard Stahl Lezis Tudy und dem Lied „A la Nanita Nana“ zeigte der Chor „Taktvoll“ aus Dittigheim unter der Leitung von Claudiu Berberich wieder sein ganzes Können.

Nun folgte die Lesung von Andrea Schwarz durch Hedwig Müller „Das Friedenslicht mit Hindernissen“. Hier wird humorvoll erzählt, wie viel Probleme das Friedenslicht aus Bethlehem machen kann, wenn man es längere Zeit im Haus haben will ohne dass es einen Brand auslöst. Die kräftigen Männerstimmen vom Singkreis und „Taktvoll“ trugen nun das geistliche Lied „Andachtsjodler“ aus Südtirol vor. Es folgte die Gruppe Regina, Barbara, Helga und mit Gitarre Michael mit den Liedern „Farben für den Winter“ (Text: Rolf Kalkbrenner) und „Adeste Fideles“ (Text: John Francis Wade). Danach erklang von der Empore aus das „Herr lass Weihnachten werden(Gesang Ruth Lauer, Querflöte Stefanie Hemmerich, E-Piano Ulrike Lauer). „100 000 Friedenslichter“ sangen zum Schluss Regina, Barbara, Helga und Michael. Mit dem gemeinsamen Lied „Macht hoch die Tür“ von Georg Weißel klang unter großem Applaus das Konzert aus.

Birgit Frei bedankte sich noch für diese schöne Auszeit und besonders bei allen, die dieses Adventskonzert mitgestaltet haben und wies auf das 30 Adventskonzert am 13. Dezember 2020 him. Jeder Besucher konnte noch ein Friedenslicht mit nach Hause nehmen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019