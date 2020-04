Ein „gutes Rundumpaket“ geschnürt

Zusammenhalt ist in der Corona-Krise wichtiger denn je. Damit Bürger und Geschäfte, Lokale, Handwerker und Dienstleister aus der Region zusammenfinden, gibt es das FN-Portal „Von hier“.

Odenwald-Tauber. Keiner kann sagen, wie lange der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie notwendige Ausnahmezustand noch anhalten wird. Die Auswirkungen der Krise spürt jeder einzelne Bürger genauso wie Firmen, Geschäfte, Gaststätten und sonstige Dienstleister.

Um in dieser schweren Zeit das Miteinander in der Region zu stärken, haben die Fränkischen Nachrichten im Internet unter www.fnweb.de/vonhier einen virtuellen Marktplatz geschaffen (wir berichteten bereits ausführlich). Auf dieser können sich Anbieter und Nutzer online „treffen“.

Über das große Interesse an diesem Angebot freut sich FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann sehr. „Bislang haben sich bei ,Von hier’ bereits über 160 Partner eingetragen, die über ihre Angebote informieren“, ist er von dem guten Zuspruch begeistert. Das passe zu dem selbst gesteckten Ziel der Fränkischen Nachrichten, ihren Lesern und digitalen Nutzern neben der redaktionellen Berichterstattung mit dieser Plattform stets einen informativen Mehrwert zu bieten.

Die umfangreiche Übersicht „unserer Partner vor Ort“ sei auch ein Abbild der großen Vielfalt in der Region, ist Eichelmann überzeugt. Daneben sieht er in dem Hilfeportal für alle Firmen in der Region noch einen ganz praktischen Vorteil: „Alle, die momentan nicht so gut aus dem Haus gehen können, erfahren so, was von wem wo geboten wird.“ Auch wenn einige der aufgelisteten Unternehmen nun wieder unter Auflagen geöffnet sind, „ist unser Hilfeportal ,Von hier’ genau der richtige Platz, um Präsenz zu zeigen“, verweist er auf die Möglichkeit, von der Plattform ohne großen Aufwand profitieren zu können. Schließlich liege die Zahl der Nutzer bereits jetzt im fünfstelligen Bereich.

„Es ist alles positiv, was Reichweite bringt“, erklärt auch Jens Morian, Geschäftsführer des Geschäfts Seidenspinner Lederwaren in Tauberbischofsheim. Er findet es gut, mittels der FN in die Fläche gehen und Kunden ansprechen zu können. Momentan sei es wichtig, sich „zu rühren und zu bewegen. „Die FN ist sehr stark in der Region vertreten und wird gelesen.“

Alle Möglichkeiten sich zu präsentieren, will auch Manfred Groh von der Ledermanufaktur magroh in Dietenhan nutzen. „Wir sind alle gebeutelt“, stellt er im Gespräch mit den FN fest. Für ihn als Kunsthandwerker sei besonders problematisch, dass alle Veranstaltungen wie etwa Kunsthandwerkermärkte im Sommer abgesagt worden seien. Deshalb freue er sich über solch kostenfreien Angebote wie das der Heimatzeitung. „Ich nutze momentan alles, was sich bietet“, bekennt auch Celine Heimann vom Unternehmen Sport-Saller in Weikersheim. Und das „FN-Angebot ist gut, wenn jemand reinschaut“. Deshalb ist für Heimann klar, dass sie auch nach Corona auf dem kostenfreien Hilfeportal präsent sein will.

„Als schöne Plattform“ beschreibt dieses Paul Duszkewitz, Geschäftsführer des Therapiezentrums Walldürn, das er zusammen mit seiner Mutter Carina betreibt. Für ihn ist „Von hier“ ein gutes Hilfsmittel, um zu zeigen: „Wir leben noch.“ Schließlich dürfen physiotherapeutische Einrichtungen wie seine Praxis im Gegensatz zu reinen Massagesalons auch während der Corona-Pandemie stets geöffnet haben. „Mit dem virtuellen Marktplatz ,Von hier’ haben die Fränkischen Nachrichten für Anbieter und Nutzer ein gutes Rundumpaket geschnürt“, ist der FN-Geschäftsführer angesichts der bisherigen Resonanz überzeugt. Und in dieses „Paket“ wolle man künftig noch mehr hineinstecken, blickt er in Zukunft.

So wird es in Kürze möglich sein, dass die Anbieter nicht nur darüber informieren, dass sie Gutscheine anbieten. Kunden können diese dann auch direkt über die neue Funktion auf der Plattform erwerben und später einlösen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020