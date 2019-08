Ein gutes Fundament für die berufliche Zukunft gelegt

Tauberbischofsheim.Einen Grund zum Feiern hatten 38 S Schüler des Berufskolleg II (BKII) Profil „Wirtschaft und Datenverarbeitung“ der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim. Sie haben ihre Prüfung bestanden und bekamen von ihren Klassenlehrern, Nicole Stabrey-Blanke und Casper Wichert, ihr Zeugnis überreicht. Damit haben die Prüflinge die Fachhochschulreife geschafft und ihre Schullaufbahn erfolgreich beendet.

Studiendirektor Alfred Schäufler, Abteilungsleiter des Berufskollegs an der Kaufmännischen Schule, beglückwünschte die Schüler zu ihrem Erfolg und stellte heraus, dass diese nun einen herausragenden Lebensabschnitt erreicht. Ziel des Berufskollegs sei es, die Absolventen auf das Berufsleben vorzubereiten, ohne die allgemeinbildenden Fächer einer Vollzeitschule zu vernachlässigen. Im Berufskolleg II „Wirtschaft und Datenverarbeitung“ geschehe das, indem zusätzlich zu einem Fächerkanon im Bereich der allgemeinbildenden Fächer wirtschaftliches Wissen sowie Kenntnisse in der Datenverarbeitung aufbauend auf dem Berufskolleg I vertieft werden. Diese Schulart ermögliche somit eine Verbesserung der Fach- und Methodenkompetenz und schaffe damit ein gutes Fundament für das Berufsleben und auch für ein Studium an einer Fachhochschule.

Die Lehrer der kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim beglückwünschen Ihre ehemaligen Schüler zur bestandenen Prüfung und wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.

Für besondere Leistungen erhielten einen Preis bzw. ein Lob:

Lob: Celine Goldner, Hanna Knörzer und Marius Lakatos.

Preis: Lisa Eisenhauer und mit dem Traumdurchschnitt von jeweils 1,0 Lea Schneider und Zóe Schneider.

Klasse: BKIID1: Wirtschaft und Datenverarbeitung, Klassenlehrerin: Nicole Stabrey-Blanke: Jannik Brand, Noah Clarks, Elias Drawert, Tobias Eckert, Lisa Eisenhauer Gleb Filin, Patrick Geldt, Celine Goldner, Yasin Güney, Michaela Hocho, Samuel Kern, Lorenzo Klingert, Marcel Schildger, Jessie Schlachter, Lea Schneider, Zoé Schneider, Thomas Steinhauer, Florian Weber,

Klasse BKIID2, Wirtschaft und Datenverarbeitung, Klassenlehrer Caspar Wiechert. Bestanden haben: Bermal Bilgic, Carlos Böhrer, Leon Dörzbacher, Franziska Engelgard, Florian Frank, Fatima Gökalp, Hüseyin Gökdogan, Emelie Hemmerling, Diyar Kara, Hanna Knörzer, Marius Lakatos, Daniel Seifried, Pascal Sommerfeld, Noah Spachmann, Alina Stepanishina, Meric Tanriverdio, Nico Wirsching, Pia Wünsch, Esma Yildirim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019