Mit der turbulenten Komödie „Das Schmuckstück“ von Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy brannte die Badische Landesbühne in der Stadthalle ein Feuerwerk an Wortgefechten ab.

Tauberbischofsheim. Die Familienkomödie ist rundum witzig und mit leichter Hand inszeniert. Nicht zuletzt mit den live gesungenen Chansons demonstriert Intendant Carsten Ramm, dass dieser Klassiker von 1980, der 30 Jahre später mit Catherine Deneuve und Gérard Depardieu verfilmt wurde, mit weitaus bekannteren Komödien Hollywoods locker konkurrieren kann.

„Potiche“ ist auch der Filmtitel und nichts anderes als eine kostbare Vase oder Galionsfigur; ein Schmuckstück eben wie eine Frau, die vorgezeigt wird, aber nach der Pfeife des Mannes zu tanzen hat. Diese Rolle hat Suzanne Pujol, mit Verve gespielt von Evelyn Nagel, als jeden Morgen joggende Gattin des Unternehmers Robert Pujol resignierend akzeptiert. Auch die Affären ihres Mannes, den René Laier als cholerischer Patriarch in der vom Schwiegervater geerbten Regenschirm-Fabrik und als boshafter Tyrann im trauten Heim verkörpert, ignoriert die Mutter von zwei inzwischen flügge gewordenen Kindern mit Nonchalance.

Dabei betrügt sie ihr Göttergatte nach Strich und Faden mit der willfährigen Sekretärin Nadège, die Cornelia Heilmann devot und diskret auf die Bühne bringt.

Zum Umdenken gezwungen wird Suzanne erst, als die Arbeiter für höhere Löhne streiken und den rabiaten Chef kurzerhand in seiner Fabrik festsetzen. Die reiche Unternehmergattin wendet sich in ihrer Not an den kommunistischen Bürgermeister Babin, mit dem sie als frisch Angetraute eine flüchtige Affäre hatte. Mit der nötigen Prise Schlauheit gibt Stefan Holm den Anwalt der Arbeiter, kann den Gatten freibekommen, konfrontiert ihn dann aber mit seinem großspurigen Lebensstil auf Kosten seiner Mitarbeiter. Prompt muss Robert nach einer Herzattacke zur längeren Erholungskur.

Zur Katastrophenstimmung im Hause Pujol trägt bei, dass Sohn Laurent die Musikerin Floriane ehelichen will, die der Hauspatron als seine uneheliche Tochter ansieht. Bald ist nichts mehr wie es war, denn Ehefrau Suzanne wirft auf Anraten von Babin ihre Rolle als Hausfrau und Mutter über Bord und übernimmt die Unternehmensleitung. Reichlich mit Schmuck behängt tritt sie in Festtagskleidung den Arbeitern gegenüber und wird zunächst nicht ernst genommen.

Doch kommt sie den Wünschen der Belegschaft mehr und mehr entgegen, bis die Produktion nicht nur wieder auf vollen Touren läuft, sondern mehr Gewinne denn je abwirft. Dazu tragen auch ihre Kinder Joelle und Laurent bei, die plötzlich Gefallen an einer Mitarbeit im Familienbetrieb finden, die für beide unter der Knute des Vaters undenkbar gewesen wäre.

Tim Tegtmeier gibt den zunächst unsicher auftretenden Sohn Laurent, dessen künstlerische Ader aufblüht, als er, inspiriert von dem Vorbild Kandinsky, neue Muster für die Regenschirme entwirft. Vivien Prahl verkörpert Joelle nachvollziehbar als eine Frau, die Mutterschaft und Beruf unter einen Hut zu bringen versteht. Einen noch größeren emanzipatorischen Sprung macht ihre Mutter, als sie nach der Rückkehr von Robert ihren Chefsessel nicht mehr räumen will.

Eine Riesenenttäuschung steht ihr noch bevor, als die Tochter sich mit ihrem Aktienpaket auf die Seite des Vaters schlägt, der damit die Mehrheit besitzt. Nachdem Suzanne die Regenschirm-Produktion mächtig angekurbelt und das Unternehmen wieder auf „Vorderfrau“ gebracht hat, sagt sie sich: „Warum mache ich nicht das Gleiche mit Frankreich?“. Auch wenn ihr Gatte meint: „Alles von Moskau gesteuert“, lässt der Erfolg nicht auf sich warten, denn sie gewinnt den Wahlkampf gegen den Konkurrenten um das Amt des Abgeordneten und wird ins französische Parlament gewählt. Womit wieder einmal nachdrücklich unterstrichen wird, dass Frauen grundsätzlich die besseren Diplomaten sind. Was die sorgfältig einstudierte Aufführung der Landesbühne besonders auszeichnet, ist die geschickte Auswahl von französischen Chansons der 60er bis 80er Jahre. Deren eher nachdenklichen bis mutigen Inhalte werden von allen Schauspielern als Solisten mit viel Inbrunst nachempfunden.

Wesentliche Stütze beim Vortrag mit elektronischer Verstärkung sind die Musiker mit dem Leiter, Kontrabassisten und Gitarristen Mario Fadani, dem Pianisten Oliver Taupp und Lömsch Lehmann mit dem Tenorsaxophon und der Klarinette.

Zu hören sind Chansons wie „Comment te dire adieu“ von Serge Gainsbourg oder „Ne me quitte pas“ von Jacques Brel. Als Dankeschön der Akteure auf der Bühne für den enthusiastischen Beifall durfte es dann mit den ersten Takten der Marseillaise und „Frankreich, Frankreich“ dem größten Hitparaden-Erfolg der Kölner Mundart-Truppe „Bläck Föoss“, zum großen Finale gerne komisch-schräg werden. ferö

