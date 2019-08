Ein Einblick in die „Welt der Gigantomanie“

Der nächste „Halt“ der FN-Sommertour war der Flughafen in Frankfurt. Dort erlebten die Teilnehmer den Flugverkehr aus unmittelbarer Nähe und besuchten im Anschluss die Luxx-Lounge.

Tauberbischofsheim. „Willkommen in der Welt der Gigantomanie“ , begrüßte Tourguide Olaf Gromadecker die Reisegruppe der FN-Sommertour zum Frankfurter Flughafen. Bis zu 230 000 Passagiere täglich, eine Gepäckbeförderungsanlage von 81 Kilometern Länge, 81 500 Mitarbeiter, mehr als 20 Quadratkilometer Fläche: Der größte Flughafen Deutschlands hat in der Tat einige Superlative vorzuweisen. Und er wird weiter wachsen – 2023 soll das neue Terminal 3 fertig sein.

Auch die Besichtigung der Baustelle war Teil der „XXL-Tour“.

In einem Bus fuhren die 46 Teilnehmer einmal um den Flughafen und erhielten vom gebürtigen Frankfurter Olaf Gromadecker viele technische Details zu den Abläufen im Flugverkehr und erlebten den Start und die Landung von verschiedenen Flugzeugtypen aus direkter Nähe. Begleitet wurden die Leser dabei vom Marketingleiter der Fränkischen Nachrichten, Michael Wünsch, und FN-Marktmanagerin Lorena Klingert. Der erste Teil der Tour war wie bei einem richtigen Urlaubsflug: Die Reisegruppe durchlief einen Sicherheitscheck, inklusive Sprengstofftest und Metalldetektor.

„Live-Radwechsel“

Einen „Live-Radwechsel“ konnte die Besuchergruppe aus dem Bus beobachten. „Das läuft hier nicht wie bei der Formel 1, wo vier Räder in wenigen Sekunden gewechselt werden. Hier ist die Präzision entscheidend, unter 45 Minuten geht da nichts“, verdeutlichte Gromadecker. Etwas mehr Zeit bleibt den Mitarbeitern für die Abfertigung. Unmittelbar nachdem der letzte Passagier das Flugzeug verlassen hat, beginnt das Reinigungspersonal mit der Säuberung des Innenraums. Dort gibt es viel zu tun: 60 Kilogramm Müll würden die Passagiere im Durchschnitt hinterlassen, erklärte Gromadecker. Bei der Betankung wird mit 2,5 Liter Treibstoff pro Fluggast gerechnet.

Jumbojets, das Kanzlerin-DienstFlugzeug oder das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus 380: Zu jedem Modell hatte Gromadecker technische Details oder eine Anekdote parat. Die FN-Reisegruppe beobachtete die letzten Momente vor dem Start einer Lufthansa-Maschine und hörten von Gromadecker, wie die Kommunikation mit dem sogenannten Rampenagenten und dem Kontrollturm vor der Rollfreigabe abläuft.

Die immer wieder auftretende Hitze in diesem und vergangenen Sommer sind auch auf dem Flughafen spür- und messbar. Bis zu 65 Grad herrschten ein Meter über dem Rollfeld, erzählte Gromadecker. Ob der Beton da nicht mal wie auf der Autobahn aufplatzt, wollte einer der Tourteilnehmer wissen. „Nein, er mit zweimal 30 Zentimeter gegossene Beton hält der extremen Hitze stand“, bekam er als Antwort vom Tourguide.

Auch an der Feuerwache stoppte der Bus. Es gibt fünf Feuerwachen mit 70 Feuerfahrzeugen, erklärte Gromadecker. 350 Feuerwehrmänner und -frauen stehen bei einem Notfall bereit. Auch für die kalten Wintermonate ist der Flughafen gerüstet: Mit einer Kolonne von Enteisungsfahrzeugen werden die Flugzeuge von Eis und Schnee befreit. Dafür wird Glykol verwendet.

Den letzten Stopp der Tour machte der Bus am neuen Großbauprojekt von Flughafenbetreiber Fraport: Im Süden des Geländes entsteht für Kosten in Höhe von vier Milliarden Euro Terminal 3. „Das ist die derzeit größte privatfinanzierte Baustelle Europas, unterstrich Gromadecker. Ende 2023 soll der Terminal in Betrieb gehen. Dann rechnet der Betreiber mit bis zu 90 Millionen Fluggästen im Jahr.

Auch ein Shuttle als Verbindung zu den anderen Terminals wird gebaut.

Besuch der Luxx-Lounge

Der Besuch der „Luxx-Lounge“ rundete die FN-Sommertour zum Frankfurter Flughafen ab. Dort blickten die Teilnehmer auf eine interessante Fahrt zurück: „Das war sehr beeindruckend“, fand Hermann Seubert aus Gerchsheim. „Das kann man sich von der Dimension gar nicht so vorstellen. Vom kleinsten Hubwagen bis zum obersten Entscheidungsträger ist hier alles aufeinander abgestimmt.“

„Mir hat der Ausflug sehr gefallen. Besonders interessiert habe ich mich für die Vielfalt der unterschiedlichen Flugzeugtypen“, sagte Silvia Schreck aus Tauberbischofsheim. Ihr Mann Egon fand den Landeanflug der Flugzeuge, den die Gruppe aus dem offenen Bus beobachten konnte, am spannendsten.

Auch von Tourguide Olaf Gromadecker waren die beiden überzeugt: „Er hat das super lässig, auf lockere Art rübergebracht.“ Das Ehepaar war schon einmal vor 15 Jahren bei einer Sommertour zum Frankfurter Flughafen dabei. Seitdem habe sich dann aber doch einiges geändert, bemerkten die beiden.

Anneliese Seidenspinner erlebte eine „informative“ Fahrt und behielt vor allem die Details wie den Enteisungsprozess der Flugzeuge und den Stopp bei der Baustelle des neuen Terminals in Erinnerung.

Nur eine Sache kann sich die Kreuzwertheimerin so gar nicht vorstellen: in unmittelbarer Nähe des Flughafens wohnen.

