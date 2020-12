Ein bewährter Schutz vor Corona-Ausbrüchen

Die Durchführung von Schnelltests auf das Corona-Virus hat sich in den Seniorenheimen der Evangelischen Heimstiftung Stuttgart und der BBT-Gruppe bewährt.

Tauberbischofsheim/Grünsfeld. Menschen haben soziale Kontakte nötig auch in Corona-Zeiten. Doch gerade im Pflegeheimbereich gilt es, dabei die Gesundheit von Bewohnern und Mitarbeitern bestmöglich zu schützen.

Gebot der Stunde

Die Kontaktsperren, die im Frühjahr wegen des Corona-Virus notwendig waren, möchte niemand wiederholen. Damals kannten die Verantwortlichen keinen anderen Weg. Inzwischen gibt es genügend Schutzausrüstung und das Wissen um das Virus ist ungleich höher. Tests sind alltäglich und für die Anwendung in sensiblen Bereichen gelten Schnelltests als Gebot der Stunde. Die Fränkischen Nachrichten fragten bei den Pflegeheimbetreibern in Tauberbischofsheim nach, wie weit sie mit deren Einsatz im Alltag ihrer Einrichtungen sind.

Das umfangreichste Angebot für Testungen auf das Corona-Virus macht danach die Evangelische Heimstiftung Stuttgart (EHS), die in Tauberbischofsheim das Johannes-Sichart- und das Adam-Rauscher-Haus betreibt. Doch auch die BBT-Gruppe mit ihren Seniorenzentren Haus Heimberg (Tauberbischofsheim), St. Barbara (Grünsfeld) und St. Hannah (Distelhausen) ist auf dem aktuellen Stand.

„Wer wartet, hat verloren“

„Seit Anfang November testen wir unsere Bewohner und Mitarbeiter wöchentlich mit Antigen-Schnelltests auf Corona. Auch allen Besuchern wird der Test angeboten“ erfuhren wir von der EHS-Regionaldirektorin Swantje Popp. Genügend Testkits seien dank vorausschauender Planung vorhanden, denn die EHS habe ihre Lager rechtzeitig gefüllt. „Wer wartet, hat verloren“, sei das Motto von Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider. Beim ambulanten Pflegedienst „Mobile Dienste“ gelte das gleiche für die Mitarbeiter und die Besucher der Tagespflege Tauberbischofsheim. Den übrigen Kunden würden bei Bedarf Tests angeboten.

Ute Emig-Lange, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der BBT-Gruppe Region Tauberfranken-Hohenlohe, informiert, dass auch in ihren Heimen die Testungen für Personal und Bewohner angelaufen seien, teilweise schon in den vergangenen Wochen und mehrfach. Im Seniorenzentrum St. Hannah habe man dabei auch mit PCR-Tests gearbeitet.

Freiwillige Teilnahme

„Alle Schnelltests sind freiwillig, und die Bewohnerinnen und Bewohner müssen einem Abstrich zustimmen“, erläutert Michael Mandt, Pflegedirektor in den drei BBT-Seniorenzentren. „Aber die Bereitschaft ist bei allen sehr hoch, sich testen zu lassen. Denn das gibt uns zumindest ein hohes Maß an Sicherheit, dass wir aktuell Corona-frei sind.“

Das ist, so betont Annika Hoffmann, Leiterin des Johannes-Sichart-Hauses, in den Einrichtungen der Heimstiftung nicht anders. In denen können auch die Besucher ohne vorherige Anmeldung einen Schnelltest machen lassen. Schließlich sollen auch weiterhin Besuche in den Heimen möglich sein, denn beim Lockdown im Frühjahr habeman erfahren, wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen Angehörigen und Besuchern ist. Bei den BBT-Heimen seien Tests für Besucher nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Einrichtungsleitung möglich.

Bürokratische Hürden

Was viele nicht wissen: Vor dem Start solcher Corona-Tests mussten erst noch bürokratische Hürden bewältigt werden: Nach der Veröffentlichung der Teststrategie Baden-Württembergs hatten die Einrichtungsträger eigene Testkonzepte zu entwickeln, die vom Gesundheitsamt genehmigt werden mussten. Erst dann konnte man die Corona-Testkits zu beziehen.

Auch der Pressevertreter nutzte die Gelegenheit, den Schnelltest praktisch kennenzulernen. Pflegedienstleiterin Vera Helwer führte dabei ein langes Teststäbchen tief in die Nase ein, um dort vorhandene Corona-Viren abzustreichen. Diese Prozedur empfand er als durchaus unangenehm, aber keineswegs schmerzhaft. Alternativ bestehe, so erfuhr er, die Möglichkeit eines Rachenabstrichs. Entscheidend sei, dass der Abstrich sachgerecht erfolge.

Testungen sind nicht alles – gerade in Pflegeheimen sind weitere Schutzmaßnahmen wichtig. Dass FFP2-Masken getragen werden, ist selbstverständlich geworden. Im Gegensatz zu den einfachen Alltagsmasken schützen die nicht nur das Gegenüber, sondern auch den Maskenträger selbst.

Noch kein Corona-Ausbruch

Bisher, das ergeben die Testungen, habe es in den Heimen noch keinen Corona-Ausbruch gegeben. So seien Besuche weiterhin möglich, wenn auch in eingeschränktem Umfang. In einem Fragebogen, den jeder Besucher am Eingang ausfüllen muss, werde nach Erkältungsanzeichen und Kontakt zu SARS-CoV-2 positiven Personen gefragt. Besucher mit grippeähnlichen Symptomen müssten auf den Besuch verzichten. Während des Besuches gelte Abstandsgebot und Maskenpflicht.

Durch die regelmäßigen Überprüfungen, so resümiert Swantje Popp, habe man jetzt die Möglichkeit, „positive, noch völlig symptomlose und deshalb unerkannte Fälle schnell herauszufiltern und umgehend Maßnahmen zu ergreifen, die eine Ansteckung verhindern“.

Zudem habe man, so Nadine Veit, Hausdirektorin im Adam-Rauscher-Haus in der Kreisstadt, „im Vergleich zum Frühjahr deutlich mehr Know-How und vor allem mehr Mittel, um sagen zu können, dass wir alles dafür getan haben, was an Vorsorge möglich ist.“ peka

