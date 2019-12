Eifrig für die Tafel gesammelt

Tauberbischofsheim.Anderen etwas abzugeben, macht viele Menschen glücklich, so auch die Schüler der Christophorus-Schule im Sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentrum in Tauberbischofsheim. Bereits zum vierten Mal sammelten die jungen Menschen unter dem Motto „Schenken wie der heilige Nikolaus“ Lebensmittel für die Tafel Tauberbischofsheim.

Die Kinder präsentierten stolz die gesammelten Artikel, die sie auf einem Tisch mit einem selbstgestalteten Plakat aufgebauten hatten. Nach einer kleinen Führung durch die Schule übergab Lehrerin Lena Blümm mit Schülern der Klasse 7 an die Tafelladen-Leiterin Sylvia Hehn die Lebensmittel. Hehn bedankte sich im Namen aller Kunden mit Unterstützungsbedarf mit einer Urkunde bei den Schülern. Sie versprach den Schülern, das selbstgebastelte Plakat an einem für alle sichtbaren Platz in der Tauberbischofsheimer Tafel auszuhängen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019