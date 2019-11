Ehrenamtlich für die Schule im Einsatz

Tauberbischofsheim.Dorothea Schüssler-O’Neil ist nicht mehr Elternbeiratsvorsitzende am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim. Zur Wahl trat sie nicht mehr an. Zwölf Jahre hat Dorothea Schüssler-O’Neil sich als Elternvertreterin engagiert, fünf Jahre stand sie an der Spitze des Elternbeirates. Die Eltern verabschiedeten sie bei der konstituierenden Sitzung des neuen Elternbeirats und sprachen ihr Dank und Anerkennung aus.

„Ich bin mehr durch Zufall zu meinem Amt gekommen“, sagte Dorothea Schüssler-O’Neil zum Abschied. Sie betonte gleichzeitig, dass es ihr immer wichtig gewesen sei, sich in Ehrenämtern zu engagieren.

Engagement gewürdigt

Oberstudiendirektorin Martina Schlegl und der neue Elternbeiratsvorsitzende Bernd Mott verabschiedeten Dorothea Schüssler-O’Neil herzlich und würdigten Engagement, Tatkraft und tolle Zusammenarbeit. Schlegl erinnerte an das vergangene Schulfest, das man gemeinsam zu einem großen Erfolg habe werden lassen. „Dorothea Schüssler-O’Neil hinterlässt große Fußstapfen“, meinte Mott voller Respekt. Der Schulgemeinschaft bleibt Dorothea Schüssler-O’Neil erhalten, weil sie auch weiterhin in der Küche aushilft. mgg

